Câți români au intrat în țară de la începutul pandemiei

Premierul Ludovic Orban a spus, la Digi24, că 4 milioane de români muncesc în țările din UE, iar în perioada 26 februarie – 1 iunie, s-au întors în țară peste 1,7 de cetățeni români. „N-am datele la zi, până la dată de 1 iunie, din 26 februarie, când a apărut primul caz, în România au intrat numai cetățeni români, peste 1,7 milioane de români”, a spus Ludovic Orban.

În acest sens, el a afirmat că nu au fost probleme mari, doar punctuale: „Cozile au apărut în câteva situații. Ungaria a luat decizia de a permite tranzitul fără restricții pe o perioadă de 24 de ore recent, ei permiteau tranzitul doar în anumite intervale orare”. „Nici nu erau direcționați, că noi am mărit numărul punctelor de frontieră. Veneau numai pe Nădlac și pe Borș”, a mai spus premierul.

El a mai spus că aglomerația în vămi a început atunci când s-a decis carantinarea nu mai era obligatorie: „Când îți vin 1000 de mașini în jumate de oră, n-ai ce face. Am renunțat la formularul pentru DSP, a rămas doar formularul pentru Poliția de Frontieră. Mulți nu înțelegeau să-l completeze și erau asistați de polițiști.”