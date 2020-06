Efectele distanțării sociale după pandemie – La mare căutare sunt vacanțele pentru oameni singuri

Din ce în ce mai mulți oameni fără partener își găsesc jumătatea în vacanță. Rezervările pentru călătoriile destinate oamenilor singuri sunt anul acesta la mare căutare, mai ales că există agenții care s-au specializat pe acest turism de nișă. Numărul persoanelor care merg în 2020 în astfel de vacanțe este de 10 ori mai mare față de 2010, de exemplu. Pentru multe cupluri și izolarea a fost un test de rezistență, pe care nu au reușit să-l treacă, astfel că, anul acesta, vor merge singuri în vacanță.

Ce oferă vacanțele pentru oameni singuri

În Romania nu există încă foarte multe destinații turistice exclusiv pentru cei fără copii și fără obligații, astfel că, se vând mai bine pachetele externe care vin cu o ofertă mult mai diversificată.

„Ieșirile, vacanțele noastre nu sunt doar niște acțiuni turistice, ci niște întâlniri de grup, plăcute, unde lumea socializează și se distrează. Exact ca într-o tabără, unde te simți înconjurat și protejat, plin de veselia și bucuria pe care ți le oferă petrecerea câtorva zile într-un grup de oameni optimiști, pozitivi, deschiși și toleranți. De aici, prin asociere, am ajuns la denumirea de Singles Camp, sau tabără pentru persoane singure. Intimizat de efectul de grup sau de natură, ți se oferă ocazia de a cunoaște oameni noi, de a lega prietenii, te liniștește și te binedispune”, a explicat, pentru Ora de Sibiu, Gigi Cândea, proprietarul unei agenții de turism din Sibiu, care oferă sejurururi pentru oameni singuri.

Mulți și-au găsit perechea în vacanță

Deși scopul celor care merg în astfel de vacanțe nu este acela de a-și găsi perechea, sute de cupluri s-au format în urma unor astfel de călătorii în care merg doar oameni singuri, care nu au partener.

„Noi ne-am cunoscut într-o vacanță în Tunisia. Cristina era recent divorțată și eu ieșisem de două luni dintr-o relație. Amândoi suntem pasionați de călătorii și de fotografie. Am discutat despre aparate de fotografiat, am făcut schimb de obiective și într-o seară am stat la piscină și am povestit până la cinci dimineața. Atunci mi-am dat seama că ea este femeia cu care vreau să îmi petrec tot restul vieții”, povestește Isac, un sibian de 48 de ani, care s-a îndrăgostit în timp ce se afla în vacanță.

Agentiile de turism organizează de obicei petreceri unde au voie sa participe doar cei singuri sau peste 18 ani. Aici, oamenii se împrietenesc, apoi pleacă împreună în vacanță.

„Deși nu acesta este scopul acestor vacanțe, în ultimii 10 ani, s-au format în jur de 250 – 300 de cupluri în timpul acestor călătorii. Ne-am întâlnit chiar de curînd cu doi clienți în Portugalia, care erau împreuna în vacanță și care ne-au spus că s-au cunoscut în una dintre vacanțele organizate de noi. Ne bucurăm când vedem că rezultatul este o relație fericită. Noi am început în 2010 cu 10 vacanțe pe an. Anul acesta ar fi trebuit să avem 100 dar unele dintre ele s-au anulat din cauza pandemiei. După 1 iulie reluăm seria vacanțelor pentru oameni singuri. Următoarea destinație va fi cea din 2 – 5 iulie, de la Slănic Prahova, care are ca temă călăria. Din păcate, anul acesta am decis să fim precauți și nu vom mai organiza petrecerile în interior, așa cum se întâmpla în cele mai multe dintre cazuri, ci în aer liber. E mai bine și mai sigur așa pentru noi toți”, a ținut să precizeze și Gigi Cândea.

Femeile, spun agenții, preferă să călătorească în Egipt sau Tunisia, iar bărbații cumpăra bilete spre Germania și Olanda. Și insula Mykonos, din Grecia, e vizitată de tot mai mulți români, în special pentru cluburile și hotelurile de acolo. Vacanțele pentru oameni singuri pot fi organizate sub diferite forme. Pot fi excursii de o zi, week-end-uri, sejururi, circuite sau workshop-uri tematice.