FC Hermannstadt joacă vineri cu Clinceni – Sibiul are doi jucători accidentați

FC Hermannstadt revine pe Stadionul Municipal Sibiu în primul meci oficial jucat pe teren propriu după aproape patru luni de pauză forțată de pandemia COVID-19.

Elevii antrenați de spaniolul Ruben Albes îi vor infrunta pe ilfovenii de la Academica Clinceni în etapa a VI-a din Playoutul Ligii 1. Cele două echipe sunt vecine de clasament, Clinceni fiind pe locul 4 cu 20 de puncte, în timp ce FCH se situează cu o treaptă mai jos, 18 puncte, dar cu un meci mai puțin disputat. Pentru acest meci, Ruben Albes nu se va putea baza pe portarul Emanuel Novo, accidentat și pe Kevin Rimane, care mai trebuie să efectueze un test COVID-19.

,,Pentru noi este un meci important. Ne-am corectat slabiciunile si ne-am imbunatatit abilitatile. Suntem o familie puternica si sunt sigur ca suporterii sibieni ne vor sustine sa facem un meci bun. Energia lor va fi importanta. Stiu ca ei nu au voie pe stadion, dar energia transmisa va conta. Rog suporterii sa incerce sa sprijine echipa de acasa si in mod sigur vom simti asta in teren. Singura mea grija este ca echipa sa ramana in Liga 1. Este singurul lucru pe care mi-l doresc. Am incredere in jucatorii nostri, am incredere in familia noastra, am incredere in munca noastra”, a declarat Ruben Albes, antrenorul principal al A.F.C.Hermannstadt.

În sezonul regulat, FCH a învins Academica cu scorul de 2-1 în tur și a remizat în deplasare, 1-1, în retur. A.F.C. Hermannstadt vs Academica Clinceni va avea loc mâine, 26.06.2020, începând cu ora 17, pe Stadionul Municipal Sibiu. Meciul se va juca fără spectatori, în condiții speciale anti COVID-19.