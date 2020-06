InfoCasa, sursa ta de inspiratie Home & Deco

⇓ Ascultă știrea ⇓

Casa noastra este locul in care vrem sa ne simtim confortabil si sa ne odihnim. Aici ne gasim inspiratia, ne invitam prietenii la o seara distractiva sau gatim pentru familia noastra. Aici se petrec cele mai frumoase si pretioase momente ale vietii noastre.

Locul in care traim zi de zi este totodata si locul care ne dorim sa arate cel mai bine, sa fie cel mai confortabil si pe care avem libertatea sa ni-l amenajam dupa bunul plac. Este ACASA.

De-alungul acestei calatorii de amenajare, constructie, renovare sau pur si simplu de schimbare a locuintei, veti intampina situatii carora trebuie sa le faceti fata, veti avea nevoie de sfaturi, idei, indrumari.

Locuinta trebuie sa reflecte personalitatea, stilul si gustul proprietarilor. Uneori insa, incercarea de a crea acest sentiment poate parea ca o lupta pierduta. De la intrebarile cu care va veti confrunta la inceperea constructiei casei, la ce culori/stil/idei sa folositi, care este cea mai buna sursa termica pentru spatiul tau – toate sunt atat de variate incat veti fi coplesiti si veti ajunge la finalul zilei sa faceti alegeri care nu va reprezinta cu adevarat.

Aici intervenim noi, InfoCasa – mana de ajutor de care aveti nevoie pentru toate aspectele care tin de locuinta voastra: design interior case, amenajare, sfaturi, blog instalatii, tips and tricks, etc.

Indiferent daca intentionati sa va amenajati locuinta, aveti nevoie de sfaturi sau aveti doar un interes in domeniul designului, blogul InfoCasa cu sfaturi, ghiduri si idei este un loc minunat pentru a gasi inspiratie, care va poate fi utila, indiferent unde va aflati in procesul de amenajare.

Interior, exterior (terasa, gradina si balcon), termice, apartamente sau legal – sunt categoriile principale pe care va invitam sa le descoperiti.

Categoria de design si aranjament interior

Pe blogul InfoCasa veti gasi solutii utile si practice pentru provocarile cotidiene ale amenajarii si organizarii unei gospodarii. Indiferent daca sunteti o mama casnica, un tata care are nevoie de o mana de ajutor in ale casei, indatoririle gospodaresti pot fi exigente, costisitoare si consumatoare de timp. Renovarea locuintei nu este intotdeauna cel mai usor proces de parcurs. Cand vine vorba de remodelarea si decorarea casei tale, este intotdeauna util sa vezi ce este popular si in tendinte, ce noutati legale apar sau ce recomanda specialistii.

Categoria Interior cuprinde subcategorii precum: Dormitor, Living, Bucatarie, Baie sau Camera copilului – pentru fiecare camera veti gasi sfaturi si idei de amenajare si organizare, care sa va ajute sa mentineti locuinta curata si organizata. Poate unii se intreaba cat costa un semineu la gata. Ei bine, si la astfel de intrebari avem raspunsuri si chiar articole care trateaza astfel de teme.

De la alegerea solutiilor potrivite de iluminat, la cele mai eficiente metode pentru indepartarea petelor, pana la diferente intre pardoseli si cum o alegem pe cea potrivita in functie de destinatie, sau cum pregatiti camera copilului pentru ca acesta sa creasca intr-un mediu propice – va invitam sa le descoperiti pe toate pe blogul nostru.

Idei amenajare exterior: terasa, gradina si balcon

Terasele, balcoanele si gradinile sunt usa casei catre exterior. Aici puteti cultiva plante si creea spatii relaxante, pentru ca timpul petrecut in aer liber sa fie o experienta inedita.

Daca va aflati in cautarea unor idei care sa va transforme acest spatiu intr-o oaza de relaxare si sa amenajati spatiile exterioare ale casei astfel incat sa profitati la maxim de ele, atunci ati ajuns la sursa potrivita.

Chiar daca dispuneti de un spatiu restrans, acesta poate fi pus in valoare si transformat intr-un refugiu primitor in aer liber. Lasati-va inspirati de propunerile noastre si descoperiti o multime de idei pe care le puteti incerca fara prea mari investitii, cum sunt incalzitoarele de terasa sau semineele de exterior. Pe blogul InfoCasa veti descoperi cele mai frumoase sugestii pentru amenajarea spatiilor exterioare de la balcon la gradina sau terasa, si chiar zona de piscina sau prispa.

Sectiunea termice, incalzire si instalatii

Confortul termic al locuintei tale este un aspect definitoriu. Caldura este cea care da o nota importanta confortului si ambiantei finale. Starea de confort termic este adesea influentata de o multime de factori: viteza, umiditatea, temperatura sau calitatea aerului, toate avand o importanta majora in ambianta locuintei noastre.

Sigur te intrebi ce tip de incalzire sa alegi si ce se potriveste cel mai bine in locuinta ta. In categoria Dispozitive de incalzire, InfoCasa incearca sa te ajute cu informatii, ca sa iei o decizie in cunostinta de cauza. Si domeniul tehnic al instalatiilor termice beneficiaza de cunostintele si sfaturile persoanelor specializate cu care colaboram. In plus, in aceasta categorie vei gasi informatii despre alternative termice la centralele pe gaz, si anume seminee clasice si sobe pe lemne, seminee decorative sau de exterior.

Indiferent ca e vorba de seminee, sobe, centrale sau panouri solare, important este sa iti ofere eficienta maxima si sa obtina multumirea intregii familii, gratie unui semineu forum bine pus la punct.

Aflati tot ce trebuie sa stiti despre boilere, centrale, sobe sau seminee, trucuri de instalatiii termice si optiuni pentru cel mai bun cos de fum, cum sa intretineti sistemul sanitar al locuintei sau prevederi legale de care trebuie sa tineti cont atunci cand doriti o racordare si multe alte informatii utile.

Categoria: Apartament. Viata la bloc.

Idei originale, trucuri si sfaturi pentru apartamente amenajate cu stil.

Daca locuiesti intr-un apartament de bloc, probabil ca incaperile mari nu se regasesc pe lista lucrurilor de care va bucurati, intrucat majoritatea apartamentelor din ziua de astazi se construiesc pe principiul utilitatii. Asta face amenajarea lor o provocare pentru proprietari.

Cu ajutorul sfaturilor noastre referitoare la organizare, eficientizarea spatiului si reamenajare, apartamentul vostru va fi transformat in cel mai confortabil spatiu de locuit.

In plus, veti descoperi tips and tricks-uri pretioase, o serie de trucuri de un real ajutor: reguli de aranjare a covorului intr-o incapere, indepartarea petelor de pe haine sau ce culori sunt potrivite pentru fiecare camera, cum reparam parchetul care scartaie si multe altele.

Sectiunea Legal & INFO

Atunci cand vreti sa aduceti imbunatatiri locuintei sau sa construiti o casa de la zero, veti avea nevoie de sprijin informativ: acte necesare, autorizatii, etape, legi, etc.

Trebuie sa aveti la dispozitie toate informatiile referitoare la modificarile pe care le puteti face, distante de care trebuie sa tineti cont, pasii de urmat pentru obtinerea avizelor necesare, etc. Daca ignorati aspectul legal, modificarile aduse locuintei ar putea fi amendate de autoritati cu sume destul de costisitoare, ceea ce nu va doriti.

Partea buna este ca noi va raspundem celor mai cautate intrebari si comune situatii intampinate in procesul de constructie, cumparare, vanzare sau inchiriere a unei case.

In viata de zi cu zi, intampinam adesea situatii carora nu stim cum sa le facem fata, probleme si nelamuriri in ceea ce priveste amenajarea locuintei, a alegerea celor mai bune materiale sau solutii pentru bunastarea generala a locuintei noastre.

De aceea, noi ne propunem sa venim in ajutorul vostru cu cele mai bune solutii de design practice sau utile (atat in interior, cat si in exterior), cu sfaturi despre cel mai bun gratar de gradina, cu ghiduri de constructie, cu tips and tricks-uri (exemplu: cum indepartam petele de pe covoare) cu noutati din domeniul Legal – pentru toate acestea si multe alte informatii folositoare, va invitam sa faceti o oprire pe blogul InfoCasa.ro.

Asadar, indiferent de etapa in care va gasiti, suntem siguri ca veti gasi ceva folositor pe blogul InfoCasa. Amenajari, sfaturi de curatenie, materiale potrivite, etape constructie semineu, ingrijirea plantelor si multe alte subiecte abordate va asteapta sa le descoperiti pe blogul nostru.