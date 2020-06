Protestul de la Glovo Sibiu – Curierii acuză: „Plățile au scăzut de două ori”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Curierii Glovo sunt extrem de nemulțumiți din cauza bonusurilor care au scăzut de două ori în ultima perioadă. Din acest motiv, sibienii au și protestat weekend-ul trecut. Ora de Sibiu a prezentat, luni, greva acestora, a doua zi fiind prezentat și punctul de vedere oficial al reprezentanților Glovo. Acum, curierii și firma se contrazic: primii acuză că bonusurile au fost micșorate, ceilalți spun că, din contră, nemulțumirile lor nu sunt justificate.

În urma articolului publicat pe Ora de Sibiu despre greva curierilor sibieni, reprezentanții Glovo au transmis, marți, că „protestul nu e justificat”, menționând care este modul de plată al acestora. Curierii vin cu un răspuns la cele întâmplate și spun că „Glovo minte”. Potrivit sibienilor, bonusurile au fost cu mult scăzute, iar diferența dintre caștiguri se simte considerabil.

Bonusurile – motivul pentru care curierii Glovo protestează

Glovo a prezentat, marți, formula de calcul folosită până la 1 iunie, dar și pe cea folosită după 1 iunie.

„Până pe 1 iunie: 4 Lei (pornirea) + 1.2 Leu (pe km) x 5.5 km (cât parcurge un curier în Sibiu în medie pe comandă) x 1.15 (valoarea medie a bonusului). Rezultă un câștig mediu pe comandă de 12.19 Lei/comandă. După 1 iunie: 2.5 Lei (pornirea) + 1 Leu (pe km) x 5.5 km (cat parcurge un curier în Sibiu în medie pe comandă) x 1.45 (valoarea medie a bonusului). Rezultă un câștig mediu pe comandă de 11.6 Lei. Deși a scăzut puțin valoarea pe comandă, a crescut eficiența și câștigul este mai mare acum pe oră, în medie de la 20.50 Lei la 22 Lei”, au spus reprezentanții Glovo.

Curierii sibieni îi contrazic. Aceștia spun că, într-adevăr, până la 1 iunie rata de bază (pornirea) era 4 lei, acum este 2,50 lei. Kilometrul era plătit cu 1,20 lei, acum cu 1 leu, iar timpul de așteptare care era 0,15 bani, acum e 0,10 bani. Înainte, după prima scădere, în starea de urgență, bonusurile erau 1.1, 1.15 și 1.2. Acum, acestea au crescut la 1.35, 1.4 și 1.45 pentru a acoperi diferența, dar nu au crescut așa cum le-a fost promis inițial.

„În răspunsul oficial au zis că ne dau media 1.45, dar nu e adevărat. Noi am avut 1.25 și chiar 1.3 înainte de pandemie, plus tarifele inițiale de 1.2/km, 4 lei pornirea și 0,15 lei/min de așteptare. Practic, am ajuns cu bonusurile aproape la fel de mici ca înainte de pandemie, dar ne-au tăiat și din plata de kilometru și pornire. Asta s-a întâmplat după cele două tăieri. Nu și-au respectat promisiunile și, în plus, au tot scăzut sumele”, spune un curier din Sibiu.

„Bonusarea a fost redusă când a început pandemia, pe motiv că nu e trafic în oraș. Asta ne-a dat de înțeles că e ceva temporar. Am înțeles că și ei sunt afectați, la fel ca noi. Apoi, când am ieșit din starea urgență, au trecut cu vederea peste prima scădere, așa că au mai redus o dată plata noastră. Practic ei au făcut o simulare pe situația inițială, pe cea de dinainte de prima scădere. Nu au menționat că la anumite ore avem bonusuri mai mici. Din răspunsul oficial Glovo noi am înțeles că le pasă doar de imaginea față de clienți. Dacă le-ar fi păsat de curieri, am fi primit și noi un răspuns în urma protestului”, a spus un alt curier sibian.

O altă nemulțumire pe care curierii sibieni o au este aceea a taxei pe aplicație, care este 1,5%. Aceștia sunt nemulțumiți, de asemenea, de felul în care Glovo a gestionat problema, dar și de faptul că încă nu au primit un răspus în urma protestului. Curierii acuză firma de „dezinformare în declarații oficiale”, fiindcă au omis să spună că s-au făcut, de fapt, două scăderi la bonusuri în ultima perioadă.