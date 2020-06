FOTO A cincea zi în care scafandrii și pompierii o caută pe Adelina în apele Cibinului – Intervenția e din ce în ce mai complicată

⇓ Ascultă știrea ⇓

Zeci de pompieri militari, scafandri și un salvamar o caută, sâmbătă, pe Adelina, fetița care a fost înghițită, marți, de apele Cibinului. În a cincea zi a intervenției, căutările au fost extinse în zona barajului Robești și pe raza localităților Bungard și Turnu Roșu. Rudele fetiței de 5 ani au ajuns la capătul puterilor.

A cincea zi de căutări

Pompierii militari au reluat căutările în apele râului Cibin. Sunt ajutați de scafandri și de un salvamar. Zona de căutare a fost lărgită considerabil și se acționează din ce în ce mai greu cu bărci pneumatice și accesorii de căutare la adâncime.

„Efortul susținut al forțelor ISU continuă. Peste 30 de pompieri militari, organizați în echipe mixte, au reluat, în această dimineață, misiunea de căutare a fetiței căzute în râul Cibin, marți 23 iunie. Intervenția se desfășoară susținut atât în zona barajului Robești cât și pe raza localităților Bungard și Turnul Roșu. În locațiile menționate se acționează astfel : – în adâncimea apei cu scafandrii și un salvamar; – pe suprafața râului pompierii militari cu două bărci pneumatice; – pe malurile râului Olt, pompierii militari cu accesorii specifice. De asemenea, la fața locului se află un echipaj SMURD pentru asigurarea primului ajutor calificat la nevoie. Toate eforturile salvatorilor sunt concentrate pentru atingerea obiectivului și finalizarea intervenției”, transmite Alina Voina, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Rudele Adelinei stau de patru zile pe malul apei și așteaptă vești despre copilă. Deja nu mai speră că va fi găsită în viață dar vor măcar să îi scoată trupul din apele Cibinului și să o poată înmormânta creștinește. Fetița care se juca cu Adelina când a căzut în apă, este în stare de șoc. Le-a povestit salvatorilor cu lux de amănunte ce a făcut Adelina în ultimele clipe de viață.

„Eu m-am prins de o țeavă și Adelina s-a ținut de mine”

Drama fetiței de cinci ani care a fost luată de apele Cibinului a impresionat un oraș întreg. Este a patra zi de căutări dar până acum, nu a fost găsit nici măcar un indiciu despre locul în care s-ar putea afla trupul Adelinei. Prietena ei, și ea tot de cinci ani, a povestit cu lacrimi în ochi cum s-a întâmplat totul.

„Am vrut să mergem să ne scăldăm în râu și, până să ajungem pe malul apei, ne-am băgat cu papucii în noroi. Am vrut să îi spălăm în râu și să ne spălăm amândouă pe picioare. M-am aplecat și eu și Adelina și ne-am dezechilibrat. Am căzut amândouă în râu și ne-a luat apa. Eu m-am prins de o țeavă. Adelina s-a ținut prima dată de mine. Îi era foarte frică. N-a putut să se țină și a luat-o apa. Eu m-am ținut bine de țeavă și am reușit să ies. Am strigat-o dar n-am mai văzut-o. Am fugit repede acasă și le-am spus părinților ce s-a întâmplat. Prima dată nu m-au crezut și apoi au căutat-o pe Adelina și au fugit toți la râu”, a povestit fetița care a fost cu Adelina când a căzut în Cibin.

Tatăl copilei aproape să fie luat de curenți în timp ce o căuta

Mama fetei a leșinat joi dimineață și a avut nevoie de îngrijiri medicale iar tatăl a fost cu greu scos din apele râului de vecini după ce s-a băgat după scafandri ca să ajute la căutări.

„A înghițit-o apa cu totul. Să ne dea măcar trupul ei, s-o știm și noi acasă. Suntem toți disperați. Mama ei nu mai rezistă. A leșinat azi – dimineață pe malul apei. Unul cade, unul se ridică. Nu mai știm de unde s-o luăm. Măcar să ne luăm rămas bun și s-o îngropăm creștinește. Ne-a luat prințesa Dumnezeu. Ne-am pierdut orice speranță s-o mai găsim în viață. Și tatăl ei s-a băgt în apă azi – dimineață (n.r. vineri) după scafandri. A vrut să caute cu ei dar l-a luat apa, erau curenți puternici. Abia l-au scos din apă vecinii. E disperare mare, nu mai știm ce să facem. Au venit scafandrii, căutăm pe poduri, pe șanțuri, peste tot”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Virginia Mihai, mătușa fetiței dispărută în Cibin.

