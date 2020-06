Iunie cea mai ploioasă lună de vară – Urmează un iulie extrem de călduros

⇓ Ascultă știrea ⇓

Administraţia Naţională de Meteorologie anunță că luna iunie din acest an intră cu siguranță în topul celor mai ploioase. Iulie va aduce și zile cu caniculă.

Luna iunie 2020 va intra în top 5 al celor mai ploioase luni de vară din istoria măsurătorilor meteorologice făcute în România de Administraţia Naţională de Meteorologie. După ploile intense, luna iulie va veni cu un val de căldură şi cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

„Este un record care confirmă şi pune în evidenţă caracterul excesiv al acestei luni iunie, în ceea ce priveşte cantităţile de precipitaţii şi violenţa fenomenelor meteorologice extreme”, a declarat Elena Mateescu, director ANM, la Digi 24.

Elena Mateescu a dat exemplul staţiei meteo de la Bâlea Lac, unde s-au înregistrat 325 de litri de precipitaţii pe metru pătrat.

„Nu am depăşit recordul anterior de 588,4 litri pe metru pătrat. Dar avem staţii meteo la care recordul lunar pentru luna iunie a fost depăşit, inclusiv la staţia meteorologică de câmpie, de la Slobozia. La această staţie, în intervalul 13-15 iunie am înregistrat 185.4 liri pe metru pătrat. Pe 13 iunie, în mai puţin de două ore, au căzut 100,1 litri pe metru pătrat”, a spus directoarea ANM.

Comparativ, între 1 septembrie 2019 şi 31 mai 2020, la aceeaşi staţie s-au înregistrat numai 174,4 litri pe metru pătrat”.

De asemenea, „săptămâna care începe va fi caracterizată de valori care vor aduce primele zile de caniculă la nivelul ţării noastre, în această vară”, a precizat meteorologul.

„Ne aşteptam la un an al extremelor meteorologice. După 8 luni de secetă, am avut 2 luni cu cantităţi abundente de precipitaţii. Săptămâna viitoare va fi caniculă. Va fi un an al extremelor meteorologice”, a spus directoarea ANM.

„Canicula va fi prezentă mai ales începând de miercuri. De altfel, şi mâine înregistrăm în sudul ţării temperaturi de 35 de grade Celsius. În a doua parte a săptămânii viitoare e posibil să avem 36, chiar 37 de grade Celsius”.

ANM analizează dacă va emite miercuri, 1 iulie, prima alertă de caniculă din această vară.

Elena Mateescu a precizat că, la nivel mondial, luna mai a fost cea mai călduroasă din ultimii 141 de ani de măsurători meteorologice.

„De altfel, primele cinci luni din acest an sunt pe primul sau al doilea loc, drept cele mai călduroase”, a spus Mateescu.

Specialiştii din cadrul Organizaţiei Meteorologice Mondiale estimează posibilitatea ca 2020 să se alăture seriei celor mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor meteorologice.

„Şi în România, 2020 se poate alătura seriei anilor celor mai călduroşi ani din istorie. Anul 2019 a fost cel mai călduros din 1900 şi până în prezent. Am avut o vară 2019 a patra vară cea mai caldă din istorie, o toamnă 2019 cea mai călduroasă şi iarna 2019-2020 a doua iarnă cea mai caldă din istorie”, a spus directorul ANM.