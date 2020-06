Rockerii de la The Rolling Stones i-au declarat război lui Trump – Îi interzic să le mai folosească muzica în campanii

⇓ Ascultă știrea ⇓

Trupa britanică The Rolling Stones l-a avertizat pe președintele SUA, Donald Trump, că va fi dat în judecată dacă mai folosește muzica grupului în campania prezidențială. În urmă cu patru ani, rockerii au transmis clar că nu îl susțin pe miliardarul republican, scrie BBC.

În timpul campaniei din 2016, echipa lui Trump a folosit melodia „You Can’t Always Get What You Want”. În ciuda avertismentelor, patru ani mai târziu, șeful de la Casa Albă a utilizat aceeași melodie în timpul mitingului de săptămâna trecută din Tulsa.

Reprezentanţii The Rolling Stones au transmis, printr-un comunicat de presă, că vor fi luate „măsuri suplimentare” pentru a-l opri pe Trump să folosească muzica grupului britanic în viitoarea sa campanie. Potrivit sursei citate, echipa lui Donald Trump a fost avertizată că folosirea cântecelor fără permisiune va însemna o încălcare a drepturilor de autor şi va fi subiectul unei acţiuni legale.

Rockerii de la The Rolling Stones nu sunt singurii care refuză să se asocieze cu actualul președinte american. Și familia muzicianului Tom Petty, care a murit în 2017, refuză să-i permită lui Trump să folosească cântecele artistului, transmițând că artistul „nu și-ar fi dorit ca una dintre melodiile sale să fie folosită în astfel de campanii”.