Misiunea de căutare a Adelinei – Cea mai dificilă din istoria recentă a ISU Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu trebuie să ducă la bun sfârșit cea mai dificilă operațiune din istoria recentă a instituției. Zeci de pompieri militari au fost implicați în ultima săptămână în operațiunea de căutare a Adelinei, fetița de 5 ani care a fost înghițită, marți, de apele Cibinului. Fetița a dispărut fără urmă.

Găsirea Adelinei, misiune imposibilă

Operatiunea de salvare a Adelinei s-a transformat într-o misiune aproape imposibilă. Copila a fost luată de apele Cibinului în timp ce se juca cu o prietenă de aceeași vârstă. Totul s-a întâmplat marți după – masă. De atunci, zeci de pompieri militari, scafandri și un salvamar au căutat-o pe Adelina în Cibin, în Olt și în barajul de la Robești.

Citește și: https://www.oradesibiu.ro/2020/06/26/fetita-cazuta-in-cibin-detalii-cutremuratoare-despre-ultimele-clipe-ale-copilei/

Rudele fetiței s-au plâns că echipajele ISU nu acționează eficient și nu fac tot ce pot ca să găsească trupul Adelinei.

„Se intervine foarte slab. Cel mai tare mă nemulțumește că nu caută mai mult prin apă, pe la scorburi, pe sub sălcii, pe unde se putea agăța copila. Ei stau în bărci. Trebuie o echipă organizată, care să stea numai în apă. Să meargă până la Podu Olt. Să intre în apă permanent, nu din barcă. Asta vrem, sa o caute pe fundul apei, pe sub mal, pe sub crengi.Astăzi sunt 4, 5 pompieri care o caută pe Adelina, nu zeci, cum spun ei. Să facă mai mult! Suntem distruși. În viață nu mai e, dar măcar să putem s-o ducem acasă să o îngropăm. Și noi căutăm în rând cu ei. Avem trei oameni în apă acum, dar noi nu avem posibilitățile lor. Azi nici scafandrii nu mai sunt. Au venit sâmbătă, au căutat pe la Bungard, pe la Robești și au plecat. să iasă mai mulți s-o caute, s-o găsim pe Adelina. Nimeni nu ne spune nimic. Noi sperăm că poate, până la urmă, iese la suprafață. E ora 10, abia acum bagă barca în apă. N-o caută nimeni”, spunea, luni dimineață, Ioan Mihai, bunicul fetei.

„Oamenii noștri lucrează 48/ 24 ca să o găsească pe fetiță”

Comandantul ISU Sibiu, maiorul Lucian Trefaș spune că pompierii militari și scafandrii fac tot posibilul ca să o găsescă pe fetiță.

„Eu pot să vă spun că noi facem tot ce se poate face în această situație dar intervenția e organizată pe sectoare. Noi intervenim din zone diferite. Dacă rudele nu ne văd mereu, nu înseamnă că noi nu suntem acolo. Încercăm să găsim altă metodă de intervenție”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, comandantul ISU.

Cea mai grea intervenție din ultimii ani

Comandantul ISU își amintește că, ultima misiune cu un grad de dificultate ridicat a fost în urmă cu aproximativ trei ani, când operațiunile de căutare a unei mașini căzută în râul Olt, au durat trei zile.

„Căutare de așa amploare nu am avut în istoria recentă a ISU Sibiu. Acum trei ani am căutat o mașină căzută în Olt dar misiunea de căutare a fetiței de 5 ani este mult mai complexă și durează deja de 7 zile. Aș vrea să subliniez că oamenii noștri lucrează 48 h/24 h ca să o găsească pe fetiță. Pe scafandrii de la Vâlcea nu mai putem conta, au și ei misiunile lor. Încercăm acum să găsim scafandri din altă parte. E dificil dar nu renunțăm. Vom căuta în continuare. Toate eforturile salvatorilor sunt concentrate pentru atingerea obiectivului și finalizarea intervenției”, spune maiorul Lucian Trefaș, comandantul ISU Sibiu.