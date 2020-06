Cristian din Sibiu a luat zece la Bac – „Vreau să merg la Facultatea de Inginerie Aerospațială”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Sibiul are șapte elevi de nota zece. Bacalaureatul le-a adus, odată cu notele bune, și multă bucurie. Cristian Mihai Buta este unul dintre elevii de elită.

Cristian este absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, specializarea Științe ale Naturii. Tânărul a reușit să obțină media zece la Bacalaureat. Emoțiile care vin odată cu examenul maturității s-au dovedit a fi extrem de constructive pentru el, întrucât a luat punctaj maxim la toate cele trei probe. Tânărul spune că toate cunoștințele dobândite pe parcursul anilor de studiu și-au spus cuvântul. „Era de așteptat pentru mine că o să fie note mulțumitoare. Eram mulțumit de ce am scris în timpul probelor, de ce am reușit să realizez. La Română nu mă așteptam să fie chiar zece, datorită gradului de subiectivitate, dar a fost un sentiment de bucurie atunci când am aflat rezultatele”, spune Cristian.

Tânărul mărturisește că părinții lui au fost extrem de emoționați la aflarea rezultatului. De asemenea, cadrele didactice care au ajutat la formarea lui au fost foarte bucuroase. „Părinții au fost mulțumiți și mândri. M-au sprijinit în această perioadă. Am luat legătura cu profesorii de la clasă, cu profesorul de Română, cu cel de Mate, și i-am anunțat de reușita mea. Consider că sunt mândri nu doar de mine, ci de toți elevii, căci prin rezultate se vede munca lor”, spune Cristian.

În ceea ce privește planurile de viitor, Cristian spune că va studia în București, la Facultatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnica. Tot acolo va studia și Ioan Daniel Alboiu, colegul lui Cristian, care a obținut, de asemenea, media zece la Bac.

Acum că greul a trecut, iar examenele s-au terminat, Cristian se gândește să se relaxeze în această vară. „Vara asta mi-am propus să fie liberă. Nu mi-am făcut planuri, vreau doar să mp relaxez, să fac sport, plimbări la munte, să citesc și să ies cu prietenii”.

Șapte elevi din județul Sibiu au obținut media zece la Bacalaureat în 2020. Doi dintre ei au studiat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, patru la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu, iar o elevă la Colegiul „Școala Națională de Gaz” Mediaș.