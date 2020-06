Elevii de 10 la BAC la Sibiu – Daniel: „Un efort susținut este întotdeauna încununat de succes”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Unul dintre elevii cu care se mândrește în acest an Sibiul, este Alboiu Ioan Daniel, absolvent al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”

Daniel este unul din cei șapte elevi din Sibiu care au obținut rezultate exceptionale la examenul de Bacalaureat din acest an. Acesta a declarat faptul că s-a pregătit tot anul pentru a obține aceste note și că a avut mereu parte de susținerea profesorilor. Deși se aștepta la note mari, cand a aflat că a luat zece, a fost surprins. ” A fost o surpriză foarte placută și binevenită, după multă muncă și pregătire, am obținut rezultatul care confrimă faptul că un efort susținut este întotdeauna încununat de succes ” , a spus Daniel.

Tânărul absolvent și-a dedicat cea mai mare parte a timpului procesului de învățare, concentrându-și atenția și efortul spre atingerea obiectivelor propuse. Fiind o fire exigentă cu persoana sa, mereu și-a setat cote înalte și limite mari pentru a ajunge la performanță, iar perioada pandemiei l-a motivat să acorde și mai mult timp pentru pregătiri, axându-se mai mult pe materiile de bază. „Pentru mine nu a fost dificil să mă pregătesc singur. Am avut mereu susținerea profesorilor. Am mers și la cursurile speciale de pregătire, care m-au ajutat foarte mult să întăresc și să aprofundez cunoștințele.”, a mai adăugat Daniel.

Ca rezultat al muncii depuse pe tot parcursul anilor de liceu, Daniel a ajuns acolo unde mulți visează. Acesta a fost deja admis la Faculatea de Inginerie Aerospațială din cadrul Universității Politehnice din București, pe baza mediei de liceu. Pentru că obiectivele principale pentru vara aceasta au fost atinse cu brio, Daniel dorește să-și petreacă restul verii făcând lucrurile care-i plac cel mai mult, și anume, drumețiile și călătoriile.