FOTO Ana Migea, singura elevă de 10 din Mediaș – „Am început să tremur și mi-au dat lacrimile când am văzut nota”

Rezultatele la Bacalaureat 2020 s-au afişat, marți. În județul Sibiu au fost înregistrate șapte medii de zece, iar una dintre aceste medii este de la Colegiul Școala Națională de Gaz Mediaș. După patru ani de studiu, Ana Migea a obținut nota 10 la Bacalaureat.

„Mă așteptam să iau notă mare”

Ana Migea este elevă la Colegiul Școala Națională de Gaz din Mediaș. Este unul dintre cei șapte elevi din județul Sibiu care au luat nota 10 la Bac.

„Mă așteptam dar m-am bucurat foarte tare când am văzut nota. Am început să tremur și mi-au dat lacrimile. Am luat meditații numai la română dar, altfel, m-am cam pregătit singură. A fost puțin ciudat să mergem cu măști la pregătire și la examen dar asta a fost. N-am avut încotro. Nu mi s-a părut că am pierdut materia în perioada în care am învățat de acasă. Dirigintele meu, Benyi Iuliu, care mi-a fost profesor de matematică, m-a ajutat foarte mult”, a povestit emoționată Ana.

Întrebată ce facultate vrea să urmeze, ne-a spus că este pasionată de IT și și-ar dori o carieră în acest domeniu.

„Aș vrea să merg la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca sau la Babes Bolyai. Vreau să mă fac inginer sau programator IT”, a mai spus eleva din Mediaș.

Părinții sunt mândri că au o fată de nota 10

Părinții Anei sunt oameni simpli. Tatăl este electrician iar mama este ambalator la o fabrică din Mediaș. Se așteptau la o notă mare dar nu le vine să creadă că Ana a luat 10 curat la Bacalaureat.

„Suntem foarte fericiți! Am ajutat-o cu informații și am îndrumat-o să nu piardă timpul și să nu-și iasă din ritm dar în rest este meritul ei. Ea a învățat. Poate chiar la 10 nu mă așteptam, la româna nu știam cum va fi notată. Daca ea se simte stapână pe ea și merge pe inginerie IT, noi ne bucurăm. Va studia cu un an mai mult dar rezultatele se vor vedea după terminarea cursurilor. Eu sunt electrician, soția e ambalator. Noi suntem oameni simpli dar ne dorim ca Ana să aibă un viitor frumos”, a spus, pentru Ora de Sibiu, Vasile Migea, tatăl Anei.