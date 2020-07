Cosurile de fum ceramice HOCH – alternativa la clasicele hornuri din caramida

⇓ Ascultă știrea ⇓

Cosul de fum este cea mai importanta componenta a sistemului de incalzire a casei, de aceea, alegerea ideala este un cos din samota interioara invelita in izolatie de vata bazaltica si mantale de beton. De ce? Datorita duratei de viata lunga si rezistentei ridicate. Un cos de fum trebuie sa fie rezistent (nu doar sa fie estetic) si trebuie sa satisfaca corect necesarul de evacuare al semineului sau sobei tale, in conditii de siguranta.

Vrem sa iti prezentam un sistem de cos de fum nemtesc performant, inovativ si modern, care reprezinta una dintre cele mai bune solutii de evacuare din seminee, sobe sau centrale de pe piata termica de astazi. Este vorba de cosul de fum ceramic HOCH Universal!

Cu mandrie reprezentam unele din cele mai de importante branduri din Europa, recunoscute datorita calitatii si caracteristicilor pe care le prezinta, furnizandu-ne sisteme testate si certificate conform standardelor stricte in vigoare, cu o experienta vasta si o traditie foarte mare in spate.

De asemenea, sistemul de constructie a cosului de fum universal Hoch este supus unor controale stricte a calitatii in constructie, indeplinind standardele si ridicandu-se la cerintele in materie cerute de Institutul German pentru Tehnologia Constructiilor.

Cosurile de fum ceramice se gasesc intr-o gama variata in ceea ce priveste formele si intr-o varietate de diametre (intre fi 100 si fi 400), cosuri simple sau duble, cu cate 2 canale de evacuare a fumului. Pentru un cos fum Iasi sau in alt judet, se comanda diametrul dorit, in functie de sursa de caldura care se doreste a fi racordata la sistemul de evacuare.

Ele ofera un plus de siguranta in utilizare, eliminand riscurile incendiilor care apar de la cosurile de fum defecte sau a intoxicatiilor cu monoxid de carbon provocate de cosuri de fum neetansate sau puse necorespunzator in constructie.

Constructia si montajul cosului se fac rapid si simplu, la preturi reduse, datorita elementelor prefabricate (beton semi-usor, componente modulare, accesorii incluse in kit, instructiuni de montaj, etc.) Elementele modulare care compun kitul sunt de 33 cm inaltime, astfel incat inaltimea cosurilor de fum va putea fi din 33 in 33 de cm, calculata in functie de necesarul termic pentru casa ta. Fiind sisteme modulare de precizie mare si cu greutati reduse, montajul si zidirea acestora devine un proces simplu si facil!

Sistemul de cos HOCH este conceput pe baza celor mai bune exemple de tehnologie a cosului de fum german, cu o experienta si o traditie indelungata, oferind produse de cea mai inalta calitate! Securitatea in utilizare si calitatea inalta au fost confirmate in multe studii. Aceste cosuri de fum au marca europeana CE, care certifica si garanteaza respectarea tuturor standardelor impuse.

Sistemele de cos de fum ceramice marca Hoch sunt realizate in Germania – ceramica HART are o traditie de 300 de ani! Producatorul Hoch produce o gama larga de sisteme complete de cos de fum in Arad, sau oriunde in Romania. Gama Hoch Industrial cuprinde sisteme moderne de cosuri pentru fabricarea carora sunt utilizate conducte ceramice testate TÜV. Hoch Industrial este un sistem de cosuri cu 3 straturi speciale adaptat nevoilor industriei, ce se bazeaza pe calitate si durabilitate.

Cosurile din ceramica nu ruginesc, sunt absolut rezistente la coroziune si, prin urmare, au o viata extrem de lunga. Cosurile ceramice HART sunt foarte rezistente la acid. Prin urmare, condensul obisnuit nu poate afecta sau altera cosul, fiind rezistent chiar si impotriva vaporilor, solventilor care contin clor etc.

Sistemul de cos ceramic vor fi pregatite la o temperatura de aproximativ 1.100 ° C, astfel incat acesta sunt „trecute prin foc” deja inainte de instalare. Conform DIN EN 1457, cosurile sunt rezistente la foc si funingine. De asemenea, acestea amortizeaza transmiterea sunetului de la incalzire in locuinta prin greutatea lor. Au o rezistenta mecanica ridicata si o rezistenta ridicata la abraziune, ceea ce contribuie, de asemenea, la longevitate.

Cosurile din ceramica sunt ecologice, pot fi reciclate, nu trebuie conectate la sistemele de protectie impotriva trasnetului existente. Sistemele de cos de fum HOCH sunt produse durabile si favorabile pentru mediu. Ele constau in principal din materiale naturale, cum ar fi argila, agregate si lana de roca minerala. Acest lucru asigura ca productia lor este ecologica si utilizarea lor, in combinatie cu focarele de seminee moderne, minimizeaza consumul de combustibil.

Practic, sistemul de cos de fum ceramic HOCH este alternativa perfecta la cosurile de fum traditionale, zidite din caramida sau piatra. Este o upgradare clara din punct de vedere tehnologic si o solutie mai avansata. Deoarece sunt utilizate elemente prefabricate pentru constructia lor, instalarea lor este rapida si economica.

Dar, pentru ca o constructie sa fie rezistenta si durabila, adica sa tina multi ani de zile, e nevoie de profesionalism, calitate in materiale si in manopera, precum si de atentie la detalii si experienta in domeniu! La fel se intampla si in cazul domeniului termic, mai ales in privinta constructiei celui mai important element dintr-un sistem de incalzire – cosul de fum!

De aceea, montajul cosului de fum, precum si racordarea acestuia la semineul, soba sau centrala pe lemne din care se doreste evacuarea gazelor arse si a fumului, trebuie reazlizata de meseriasi pregatiti, autorizati si cu experienta in domeniu.

Componente cos de fum Hoch Universal:

-Palaria – care este partea superioara de terminatie a cosului de fum Hoch Universal. Se plaseaza pe placa de compozit de la capatul cosului de fum ceramic.

-Placa din beton usor sau compozit – suport pentru terminatia finala.

-Tub ceramic de legatura

-Manta din beton cubica utilizata pentru invelirea canalului de tuburi ceramice al cosului de fum Hoch.

-Tub ceramic pentru racord evacuare la 45/90 de grade.

-Vata minerala frontala si laterala pentru izolare, care se asaza intre tubul ceramic si mantaua de beton exterioara.

-Usa ceramica interioara cu functie de bariera termica si pentru vizitare si mentenanta si arc metalic de fixare inclus.

-Usita vizitare exterioara metalica cu rama inclusa, pentru accesul facil la cosul de fum ceramic Hoch.

-Tub ceramic cu gol pentru usita de vizitare a cosului de fum.

-Grila de aerisire/ventilare pentru cosul de fum ceramic Hoch Universal.

-Colector de condens pentru buna functionare a sistemului de cos de fum Hoch.

-Adeziv special folosit pentru imbinarea elementelor ceramice ale cosului de fum, rapid si sigur!

-Silicon etansant pentru izolarea cosului de fum ceramic.

Asadar, cosul de fum samotat e cel mai important element dintr-o instalatie termica. El e supus la temperaturi foarte ridicate, iar rolul sau de evacuator al gazelor toxice este unul vital! De aceea, e foarte importanta alegerea unui cos de fum profesional cu tubucri ceramice, adica unul care sa isi faca treaba cat mai bine si cat mai mult timp! Deci, alege calitatea – alege HOCH!

In final, dupa ce ti-ai montat un cos de fum ceramic profesional, vei dori sa il si intretii periodic, pentru a-i pastra functionalitatea in cei mai buni parametri si pentru a te putea bucura de el cat mai mult timp! De aceea, e vital a apela la serviciile de curatare, verificare si mentenanta a cosului de fum cu perie speciala si arici cos fum, din partea meseriasilor cosari autorizati, cu experienta vasta in acest domeniu!

Pentru a evita autoaprinderea cosului de fum este recomandat sa curatati cosul de fum cel putin de doua ori pe an (la inceputul si la sfarsitul sezonului rece). Daca incalzirea principala este cu combustibil solid este necesat sa curatiti cosul de fum la fiecare trei luni in timpul sezonului rece.

Daca iti doresti un cos fum Sibiu sau oriunde in tara, sau servicii de curatare si intretinere, ori sfaturi in privinta celei mai bune solutii de evacuare termica pentru casa ta, precum si accesorii sau solutii de racordare pentru horn, nu ezita sa ne contactezi pe hoch.ro!