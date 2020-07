Opțiuni de relaxare pentru sibieni – Unde ne bălăcim și ce piscine sunt deschise în vara aceasta

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vești bune pentru toți nerăbdatorii de a se relaxa pe șezlong sau de a savura o baie în piscină

Temperatura ridicată și soarele îndrăzneț de afară sunt motivele care ne provoacă să ne ducem cu gândul la mare și la plajă. Deoarece condițiile actuale impuse implică anumite restricții în materie de concedii, totuși, mai avem disponibile câteva opțiuni de care putem profita. Din data de 15 iunie s-au redeschis și piscinele exterioare.

Ce opțiuni de relaxare avem în județul Sibiu

Ştrandul Aqua Club Elatis din Avrig

Un loc perfect pentru o zi liniștită de vară este Ştrandul Aqua Club Elatis din Avrig. Această locație prielnică este situată la doar câteva minute de Sibiu şi ne oferă toate facilitățile de care am avea nevoie pentru relaxare. Piscină, șezlonguri, bar și restaurant cu un meniu variat. Pe lângă aceste beneficii, administrația ne asigură că și măsurile de prevenție împotriva răspândirii coronavirusului sunt respectate cu strictețe. „La intrare, clienții sunt rugați să completeze o declarație pe proprie răspundere care să confirme faptul că in ultimele 14 zile nu au intrat in contact cu persoane infectate sau cu risc de COVID-19, să-și dezinfecteze mîinile și să poarte masca, păstrînd distanța de 1,5 m în spațiile comune. Pentru a avea acces la piscină, obligatoriu se trece prin dușul exterior pentru spălarea picioarelor și dezinfectarea incălțămintei pe covorașul special. De asemenea, rugăm clienții să vină cu prosop mare de plajă personal.” a declarat Mihaela Voica de la Aqua Club Elatis. Tarifele de acces au rămas nemodificate, acestea reprezentând 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru elevi și studenți.

Ştrand Vestala Veștem

O altă opțiune pentru zilele însorite de vară este piscina de la Veștem. Cu o temperatură a apei numai bună pentru scăldat, aici puteți petrece o zi sau chiar mai multe în care să uitați de muncă și stres. Nici în această locație, măsurile de siguranță nu sunt neglijate. „Respectăm cu strictețe măsurile impuse de autorități. La intrare, clienții sunt termoscanați și poartă măști până la intrarea în ștrand. De asemenea, am pus la dispoziția clienților și o tăviță cu dezinfectant pentru încălțăminte. Respectăm distanțarea atât la terasă, cât și între șezlonuri, iar personalul lucrează doar cu mască și dezinfectant.” , spune Larisa Hasegan de la Ştrand Vestala. Prețurile nu au suferit modificări, acestea fiind de 20 de lei pentru adulți pe timpul săptămânii și 25 în weekend, iar pentru copii, tariful este de 5 lei.

Ștrand Tălmaciu

Ștrandul din localitatea Tălmaciu, care își deschide ușile în acest weekend, este și el o alternativă la relaxare și distracţie. Ștrandul este deschis între orele 10:00- 20:00 pe timpul sătpămânii, iar în weekend de la 09:30 până la 20:00. Prețul unui bilet pentru copii până în 15 ani este 15 lei, iar pentru adulți 25 de lei. Copiii sub 6 ani au acces gratuit. În limita stocului, șezlongurile sunt incluse.

Versailles Weddings & Events

La câțiva kilometri de nebunia urbană, înspre Cisnădioara, este situat complexul de agrement Versailles Weddings & Events, care, pe lângă piscină, include și teren de volei pe nisip, teren de fotbal cu piciorul și loc de joacă pentru copii. Dacă mergeți la Versailles, cu siguranță veți avea parte de o zi de neuitat. Locația este superbă, iar serviciile oferite sunt și ele pe măsură. Apa piscinei este încălzită și va avea mereu între 28 și 29 de grade. Piscina se deschide de luni până vineri la ora 9.00 și se închide la ora 20.00. Intrarea este de 40 lei pentru adulți, copii între 5 și 15 ani 20 lei, iar cei pâna în 5 ani nu plătesc. În prețul intrării este inclus un șezlong.

Pensiunea Mai

Pensiunea Mai din zona Curmătură este una dintre cele mai cunoscute și apreciate din județ. Aerul de munte de aici se combină perfect cu o zi la piscină. Pentru piscină tariful este de 30 de lei de persoană, cu șezlong inclus, iar pentru copii se percepe o taxă de 15 lei, iar cei care își doresc să se relaxeze pe un baldachin trebuie să plătească 100 de lei.