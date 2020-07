Se întrerupe furnizarea apei în Cartierul Arhitecților. Ce lucrări vor avea loc

⇓ Ascultă știrea ⇓

Furnizarea apei în Cartierul Arhitecților din Cisnădie va fi sistată temporar, din cauza unor lucrări pentru îmbunătățirea furnizării apei potabile

Apă Canal Sibiu SA anunță că joi, 2 iulie , în intervalul orar 9:00 –17:00 vor avea loc lucrări de cuplare a unui grup de pompare a apei potabile pentru locuitorii străzilor cuprinse între str. Virgil Ispas și Ion Berindei, de o parte și de alta a drumului județean 106 C Sibiu – Cisnădie.

Lucrarea are ca scop îmbunătățirea parametrilor de furnizare a apei potabile pentru întreg Cartierul Arhitecților, fiind executată și finanțată de firma ”Acvapur – Dam” SRL.

Apă Canal Sibiu SA va asigura apă de utilizare menajeră prin intermediul unei autospeciale ce va staționa în apropierea intersecției DJ 106 C cu str. Octav Doicescu.