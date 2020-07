Sibian amendat că a făcut grătar în curte – „L-am întrebat pe polițist dacă e animal”

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un grătar cu familia în curtea casei l-a costat 500 de lei pe un bărbat din Sibiu. Acesta a fost amendat de către un polițist, chiar înainte de Paște. La câteva luni distanță, cei doi s-au întâlnit întâmplător pe stradă și un adevărat scandal a izbucnit. Sibianul, indignat fiindcă omul legii a intrat în gospodăria sa „neinvitat”, l-a numit animal, moment în care s-a ajuns la prezentarea cătușelor și a spray-ului lacrimogen.

Amendat fiindcă a făcut grătar în curtea casei

Gheorghe Lucian Greurus, un sibian care locuiește în cartierul Țiglari, a făcut un grătar în curtea casei, chiar înainte de sărbătoarea Paștelui. Bărbatul se afla în compania rudelor, când s-a trezit cu un polițist în gospodărie, care le-a cerut tuturor să se legitimeze. Omul susține că întreaga familie s-a conformat, însă, cu toate acestea, el s-a ales cu o amendă de 500 de lei.

„În apropiere de Paște am făcut un grătar la mama mea în curte, în cartierul Țiglari. Probabil că vecinii au sunat la 112 și a venit poliția la mine în curte. Acolo polițistul mi-a cerut mie și membrilor familiei să ne legitimăm. Nu am refuzat, dar l-am întrebat cum e posibil să intre așa în curtea mea, l-am întrebat dacă are mandat. În acel moment, polițistul m-a invitat afară pe trotuar. I-am dar buletinul și mi-a dat amendă 500 lei pentru refuz de legitimare. Dar eu m-am legitimat”, poveste Lucian, sibianul amendat.

„L-am întrebat de ce a intrat în curte ca un animal. Atunci a scos cătușele”

La mai bine de două luni distanță de la întâmplarea respectivă, sibianul și polițistul s-au întânit joi, întâmplător, pe stradă. Lucian spune că l-a întrebat pe omul legii care este motivul pentru care a fost amendat, acesta din urmă motivând că „pentru refuz legitimare”. Sibianul îl contrazice și spune că minte. El s-ar fi legitimat de la bun început. Imediat după discuțiile pașnice, a izbucnit o ceartă. Lucian spune că l-a întrebat pe polițist de ce a intrat în curtea lui ca un animal, moment în care omul legii a scos cătușele și spray-ul lacrimogen din dotare.

„Ieri l-am văzut întâmplător pe stradă și i-am zis că am o întrebare. I-am spus că mi-a venit o amendă acasă și că eu nu știu ce e cu ea, să-mi explice el. Mi-a zis că e pentru că nu m-am legitimat. Dar eu m-am legitimat, chiar dacă a intrat la mine în curte ca un animal. Când i-am zis asta, a luat foc, a scos cătușele. Nu m-am opus, i-am zis că merg la secție, dar vreau doar să îmi explice de ce nu am voie să fac grătar la mine în curte”, spune Lucian.

Sibianul vrea să depună plângere pe numele polițistului

Povestea legitimării a mai continuat minute bune. Sibianul i-a cerut, la rândul său, polițistului să se legtimeze. A primit un răspuns scurt. „L-am întrebat cum îl cheamă și mi-a zis că o să văd pe a doua amendă numele lui. Vă spun sincer, dacă nu era soția mea acolo să filmeze, cu siguranță mă încătușa. Altfel de ce a scos cătușele și spray-ul din buzunar? A întrebat-o chiar și pe soție de ce filmează, s-a luat de ea, a vrut să o intimideze și i-a cerut buletinul și ei. Apoi mi-a zis că o să îmi vină încă o amendă acasă. Practic el îmi dă amendă pentru că l-am întrebat de ce mi-a dat amendă. Nu înțeleg de ce a avut acest comportament. Eu nu am opus rezistență, nu am înjurat. Tot ce am făcut a fost să îi zic că e animal fiindcă a intrat la mine în curte prin surprindere, iar el s-a simțit jignit”, povestește sibianul.

Lucian a precizat că este hotărât să depună o plângere pe numele polițistului. Sibianul consideră că nu a avut un comportament inadecvat și că nu a opus o clipă rezistență, iar tot ce s-a întâmplat este un abuz.

