Uniți în lupta împotriva Covid-19: Sibiul trimite un medic anestezist la Ploiești

Creșterea alarmantă a numărului de persoane infectate cu noul coronavirus pune în dificultate sistemul medical din întreaga țară. Personalul medical este extrem de solicitat, iar creșterea activă a numărului de bolnavi afecteaza considerabil mai multe unități spitalicești din România. Una din zonele în care au fost semnalate printre cele mai multe cazuri grave, este în județul Prahova, după cum au indicat raportările oficiale.

În acest context, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu vine în ajutorul cadrelor medicale de la Spitalul Județean de Urgență din Ploiești în lupta pe care acestea o duc împotriva coronavirusului. Astfel, Dr. Vintilă Bogdan, medic rezident anul IV în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă în cadrul SCJU Sibiu, a fost trimis în sprijinul colegilor din Ploiești, pentru a-i ajuta în operaționalizarea unei unități mobile de Terapie Intensivă, necesară pentru gestionarea cazurilor severe de SARS-Cov-2. „În seara de 01.07.2020 am primit un telefon de la domnul Conf.univ.dr. Mihai Sava, care mi-a transmis că, în urma situației epidemiologice din Ploiești, este nevoie de medici care să operaționalizeze o unitate de Terapie Intensivă Mobilă, dedicată pentru pacienții CoVid, parcată în curtea Spitalului Județean de Urgență Ploiești. În acele clipe, primul meu gând a fost <câtă încredere poate să aibă în mine acest om, să mă trimită într-o unitate care activează în premieră>?”. Răspunsul la această întrebare a venit tot în gând : <„Nu o să dezamăgesc, orice ar fi!>”, povestește Dr. Bogdan Vintilă.

Încărcat cu emoție. dar și cu energie și determinare, tânărul medic sibian a ajuns la Ploiești în cursul zilei de joi, 2 iulie, iar vineri 3 iulie s-a desfășurat prima sa zi plină de activitate.

“La câteva ore după discuție cu dl. conferențiar Sava am avut un ordin de comandant privind detașarea iar a doua zi m-am aflat în fața acestei unități, așteptând să fiu de ajutor. În cel mai scurt timp, împreună cu doi colegi ATI din Timișoara, cu medicii locali și autoritățile locale și centrale, o să reușim să operaționalizăm această unitate, pentru a oferi suport Spitalului Județean Ploiești. Această unitate modernă oferă 12 paturi de terapie intensivă, dotate cu ventilatoare, monitoare avansate pentru funcții vitale, injectomate, etc. și ne va ajuta în efortul nostru de a salva vieți”, explică Dr. Bogdan Vintilă.

Aflat în “misiune” departe de casă, de colegi și prieteni, medicul anestezist sibian primește însă o “terapie intensivă” cu încurajări și susținere de la Sibiu.

„În îngrijirea pacienților COVID pozitiv în stare foarte gravă sau critică, Terapia Intensivă este componenta esențială care poate salva vieți și suntem convinși că o contribuție importantă în acest sens va avea și colegul nostru, Dr. Vintilă Bogdan, prin activitatea pe care o va desfășura în unitatea mobilă de Terapie Intensivă de la Spitalul din Ploiești. Îi dorim mult succes și suntem alături de el și de întreaga echipă de anesteziști de acolo”, a declarat Dr. Mihai Sava, medical șef al Secției Clinice ATI a SCJU Sibiu.

”Doar uniți putem câștiga această luptă cu noul coronavirus și suntem mândri că, Sibiul poate contribui și în afara județului la gestionarea cazurilor grave, prin operaționalizarea acestei unități mobile de Terapie Intensivă, fapt care denotă profesionalismul dar și dăruirea medicilor noștri”, a transmis Conf.univ.dr. Liliana Coldea, managerul SCJU Sibiu.