Înmatriculările de mașini noi din România au scăzut considerabil. Există o excepție

Comparativ cu statisticile anului trecut, anul acesta, în România a scăzut numărul de înmatriculări al mașinilor noi. Față de aceeași lună a anului trecut, anul acesta au scăzut cu 27,84%. anunţă Asociaţia Constructorilor de Automobile din România şi DRPCIV. Singura creștere s-a înregistrat la înmatriculările de Hyundai.

Astfel, pe primele șase luni din acest an, numărul mașinilor noi înmatriculate a ajuns la 49.616 unități, în scădere cu 30.72% față de perioada similară a anului trecut, scrie Digi 24. În ceea ce privește mașinile second hand înmatriculate pentru prima oară în România, volumul acestora a atins în iunie 26.552 unități, scăderea fiind de 21.00% față de iunie anul trecut. Pe primele șase luni din acest an s-a înregistrat un volum de 181.493 unități, în scădere cu 16.63% față de perioada similară din anul trecut. Pe mărci de autoturisme noi, clasamentul înmatriculărilor este condus de Dacia, cu 14.572 unități (cu o scădere de 31.83% faţă de ianuarie – iunie 2019), Volkswagen, cu 3.996 unități (cu o scădere de 22.54% faţă de ianuarie – iunie 2019), Skoda, cu 3.877 unități (cu o scădere de 30.36% faţă de ianuarie – iunie 2019), Renault, cu 3.802 unități (cu o scădere de 38.55% faţă de ianuarie – iunie 2019) și Hyundai, cu 3.494 unități (cu o creștere de 3.19% faţă de ianuarie – iunie 2019). Cele mai vândute modele sunt Dacia Logan, Dacia Sandero, Dacia Duster, Renault Clio și Renault Megane.

Sursa: Digi 24