Pericol pe șosele – Trei sibieni băuți au fost prinși la volan prin județ

O mulțime de sibieni au comis infracțiuni la regimul rutier în weekend. Trei dintre ei au fost depistați băuți în trafic.

Unul dintre ei a fost depistat sâmbătă seara. „La data de 4 iulie a.c., în jurul orei 20,00, pe DJ 106B, polițiștii sibieni au testat alcoolscopic șoferul unui autoturism condus între localitățile Hașag și Loamneș”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvând al IPJ Sibiu. Testarea bărbatului, în vârstă de 42 de ani, din Cisnădie, a rezultat într-o concentrație de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, pe numele șoferului fiind deschis un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Încă un sibian băut a fost prins la Tălmaciu. „La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 00,30, în orașul Tălmaciu, polițiștii formațiunii rutiere din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Unirii de către un localnic în vârstă de 50 de ani”, mai spune Welter. Testarea alcoolscopică a șoferului a rezultat într-o concentrație de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cauză fiind deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Și duminică seară a fost depistat un bărbat băut. Acesta nu avea nici permis de conducere. „La data de 5 iulie a.c., în jurul orei 20,30, pe DN 14, în localitatea Axente Sever, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au depistat un bărbat în vârstă de 43 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism deși nu deține permis de conducere”, transmite Elena Welter. În plus, testarea sa alcoolscopică a rezultat într-o concentrație de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat. În prezent, cel aflat la volan este cercetat penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducere sub influența alcoolului.