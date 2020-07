Șofer surprins în timp ce conducea cu viteză pe o alee pietonală din Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

În miezul zilei de duminică, în jurul orei 12:00, un autoturism a intrat pe pietonalul din Valea Aurie, dinspre strada Ludoș și a mers aproximativ un kilometru, dupa care s-a întors.

Conducatorul auto a circulat cu o viteză care punea în pericol oamenii din zonă, aceștia fiind nevoiți să se ferească de el foarte rapid. De asemenea, erau foarte multe persoane cu copii mici, care au fost destul de speriați de viteza cu care circula autovehiculul. Acțiunea neregulamentară a șoferului a fost surprinsă de un sibian care se plimba cu bicicleta in zonă, însoțit de fiul său. Acesta a semnalat infracțiunea printr-un apel la 112. “Am sunat la 112 și am semnalat acest fapt, și am aflat că mai sunase cineva înaintea mea din același motiv. Era foarte multă lume, peste 150 de oameni. Oamenii se speriau, dar mai ales copiii. I-am făcut semn șoferului să oprească, dar el și-a continuat deplasarea. M-am oprit în fața mașinii și am scos telefonul ca să-I fac poze. Individul a vrut să mă intimideze și a venit cu mașina până la 5 cm de bicieleta mea, însă nu m-a atins, probabil a vrut doar să mă sperie. Soția acestuia a coborât din mașină și a zis ca s-au rătăcit și că au greșit, dar mașina era condusă cu viteză mare și nu era pe avarii. La plecare, șoferul m-a blestemat. Un echipaj de la Politia Rutiera a reacționat prompt și s-au prezentat rapid, le-am relatat situația, mi-au luat o declaratie și pozele.”, a relatat martorul care a sunat la 112.

La sosirea echipajul de poliție, șoferul părăsise locația, însă martorii prezenți au confirmat cele declarate anterior. Autoturismul aparține unui sibian, care este invitat astăzi la secția de poliție pentru lămurirea situației.