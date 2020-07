Prefectul Mircea Crețu s-a întâlnit cu Consulul Germaniei la Sibiu – Ce au discutat

⇓ Ascultă știrea ⇓

Marți a avut loc vizita Excelenței Sale, Hans-Erich Tischler, Consulul Republicii Federale Germania la Sibiu, fiind prima întrevedere cu Prefectul Mircea Crețu, de la preluarea mandatului.

Vizita de curtoazie s-a făcut în noul context creat de pandemia de COVID -19 și a măsurilor de protecție care se impun, mizând pe o serie de similitudini între cele două țări și multiple posibilități de cooperare, cu atât mai mult că în județ există o importantă prezență germană.

Printre temele discutate s-a avut în vedere extinderea relațiilor economice, precum și identificarea de oportunități noi. Acest deziderat poate fi atins și prin extinderea dialogului cu membrii Clubului Economic German.

„Excelența Sa domnul Hans-Erich Tischle, și-a arătat gratitudinea pentru primirea ospitalieră, prezentând evenimentele culturale pe care intenționează să le organizeze în județ, în următorul an, EUROLANDIA și o expoziție comună a Muzeului Național Brukenthal cu Muzeul de Artă din Augsburg. Acesta a enumerat și acțiuni derulate în perioada anterioară, precum implicarea în Târgul de Cariere. Am convingerea că va exista o bună colaborare în special în domeniul economic. Am convenit ca un prim pas să fie o întrevedere cu membrii Clubului Economic German, urmată de un dialog comun cu membrii Clubului Economic Francez. Întrevederi cu consulii onorifici de la Sibiu sau care au în arondare județul Sibiu ar putea fi un factor de identificare a noi deziderate. Aceste întâlniri vor avea drept obiectiv stabilirea în comun a unor priorități de acțiune viitoare”, a spus Mircea Crețu, Prefectul județului Sibiu.