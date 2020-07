Red Bull Romaniacs se amână câteva luni din cauza pandemiei

⇓ Ascultă știrea ⇓

Ediţia de anul acesta a raliului Red Bull Romaniacs a fost amânată pentru perioada 27-31 octombrie din cauza pandemiei de coronavirus.

„Ţinând cont de contextul actual mondial, Red Bull Romaniacs, cel mai dificil raliu de hard-enduro din lume, îşi modifică formatul, iar perioada de desfăşurare a celei de a 17-a ediţii a fost mutată din luna iulie la finalul lunii octombrie, astfel încât să se poată desfăşura în deplină siguranţă. Startul se va da lângă Sibiu, pe 27 octombrie, iar câştigătorii vor fi desemnaţi pe 31 octombrie. Amânarea cursei a fost o decizie dificilă, întreaga echipă din jurul fondatorului Martin Freinademetz fiind pregătită pentru data iniţială din iulie. Din păcate, dat fiind că restricţiile de călătorie sunt încă în vigoare în multe dintre ţările de unde provin concurenţii deja înscrişi, schimbarea datei a fost inevitabilă. Se speră ca până la finalul lui octombrie situaţia să se îmbunătăţească, prin urmare, începând cu 6 iulie, a fost deschisă o nouă sesiune de înscrieri pentru cei care vor să ia parte la Vertical Madness”, se arată într-un comunicat de presă, conform AGERPRES. Având în vedere mutarea competiţiei în octombrie, cursa din România îi va duce pe concurenţi la un nou nivel. Majoritatea riderilor obişnuiţi cu arşiţa, aversele şi peisajele verzi ale verii vor avea parte la această ediţie de culorile toamnei. De fapt, prima ediţie a raliului, cea din 2004, s-a desfăşurat tot toamna.

Pentru a proteja publicul, echipa organizatoare şi participanţii, Prologul urban a fost înlocuit cu o spectaculoasă sesiune de calificări off-road, fără spectatori. Aproximativ 20 de kilometri pentru fiecare dintre cele cinci clase: Gold, Silver, Bronze, Iron, Atom la finalul cărora se va stabili ordinea de start pentru prima dintre cele patru zile în munţi.

Highlight-ul celor cinci zile de raliu din 2019 (prolog+ 4 zile de off-road) a fost distribuit în peste 190 de ţări, iar povestea ediţiei din 2020 va avea şi ea o distribuţie globală, asigurându-se astfel continuitatea promovării României.

În ceea ce-i priveşte pe concurenţi, hard-enduro este un sport individual, în care nu este necesară interacţiunea între sportivi, aceştia fiind distanţaţi prin natura sportului. În funcţie de cum vor evolua lucrurile, vor fi adoptate măsuri care să limiteze interacţiunea când participanţii nu se află la probele din munţi, pe traseu.

Astfel, briefingul zilnic se va desfăşura online, zonele de lucru din paddock şi parcurile de service vor fi amenajate la distanţe mult mai mari, iar interacţiunea cu organizatorii în timpul verificărilor administrative şi tehnice se va face ţinând cont de măsurile de distanţare socială. Regulile şi măsurile necesare prevenirii răspândirii Covid19 sunt obligatorii pentru toţi participanţii la eveniment.

Fondatorul Red Bull Romaniacs, Martin Freinademetz, a declarat: „De-a lungul crizei, ne-am concentrat pe pregătirea raliului, fără să ştim niciodată dacă se va putea desfăşura sau nu. Traseul este pregătit iar echipa este în aşteptare, gata de start. Mă bucur că am avut nervi tari şi putem organiza raliul şi în acest an dificil. S-a mai concurat la Red Bull Romaniacs în luna octombrie, chiar în primul an (2004), iar ediţia Vertical Madness va aduce un contrast interesant dacă ne gândim la atmosfera de vară în care s-a concurat în ultimii ani. De fapt, România este mult mai frumoasă toamna”.

Sursa: Agerpres