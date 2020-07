Ghemotoc de blană căutat de familie – Pisicuța Eva rătăcește de o lună prin Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Iubitorii de animale sunt oameni cu suflet bun. Sunt oameni care nu își tratează pisica sau câinele ca pe un animal, ci, mai degrabă, ca pe un membru al familiei. Eva, o pisicuță pufoasă, cu o privire ce îți poate fura inima instant, rătăcește de aproape o lună prin Sibiu. Din luna iunie, de când a dispărut de acasă, este căutată cu disperare de prietenii ei cei mai buni.

Ziua de 13 iunie s-a dovedit a fi o zi cu ghinion pentru pisicuța Eva. De atunci, ghemotocul de blană s-a pierdut și rătăcește printr-un oraș mult prea mare pentru un suflet atât de mic. Familia ei o caută cu disperare. Diana Popa, „mămica” ei, a pus anunțuri prin tot Sibiul, a căutat-o prin tufișuri, prin grădinile și prin curțile altor iubitori de animale, însă este de negăsit. Cei care au văzut-o, pot lua legătura cu familia ei.

„Ea este Eva, pisica pierdută sâmbătă, 13.06.2020, în zona Cedonia / Liceul Pedagogic / Mihai Viteazu. Are 3 ani și 6 luni și face parte din familie de când avea doar patru dințișori de lapte și piciorușele cât degetul mic. De sâmbătă, Luna, sora ei mai mare, o strigă prin casă, o așteaptă la geam, iar noi o căutăm afară, neîncetat. O căutăm prin parcări, pe sub mașini, prin copaci, tufișuri, pe la și prin scări de bloc, grădini, tomberoane, prin grădini private unde oameni cu suflet ne-au dat voie să intrăm. O căutăm dimineața, în timpul zilei și noaptea și… nimic momentan”, spune Diana.

Sibianca speră că, poate, cineva a văzut-o, astfel că le cere ajutorul oamenilor cu suflet bun. Tânăra spune că oferă și o recompensă celui care o aduce acasă în siguranță. „Oamenii care salvează animalele străzii au suflete bune și, fiind mai mică de statură, ne-am gândit că poate a luat-o cineva crezând că e pui. VĂ ROG, VĂ ROG, VĂ ROG, din suflet și din inimă, o iubim enorm, dacă a găsit-o cineva VĂ ROG DIN SUFLET SUNAȚI-MĂ! Avem inimile bucăți, nu mai știm unde să o căutăm și ce să mai facem, am pus afișe, am întrebat oameni, am bătut la geamuri. SE OFERĂ RECOMPENSĂ!!! Ajutați puiul mamei să ajungă acasă la familia ei și la pernuța ei roșie preferată”, spune, cu disperare, Diana.

În momentul în care a dispărut, pisica Eva nu purta zgarda roșie din fotografii. Cei care au văzut-o pot contacta pe Diana la numerele de telefon: 0754244870 / 0754325526.