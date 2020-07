Hotelul Ramada Sibiu se “reinventează” pentru turismul local – Oferta de 99 de lei

⇓ Ascultă știrea ⇓

Anul 2020 restartează domeniul Horeca și pe cel turistic din România. Pandemia a schimbat modul în care vor arăta vacanțele din acest an iar Ramada Sibiu se aliniază cu noile tendințe. Destinațiile mai apropiate, din țară, sau intervalele mai scurte de concediu ar putea fi variantele căutate de turiști. ,,Vom avea oferte tentante pentru turiștii care vor să vină la Sibiu pentru weekend-uri prelungite. Vom oferi vouchere care vor consta în mici cadouri pentru aceștia, cum ar fi o sticlă de vin, care se poate servi pe terasa hotelului, seara, la cină, într-o atmosferă de relaxare”, precizează conducerea instituției hoteliere.

Pachete speciale și oferte cu „priză” la piața locală

Printre reguli noi și măsuri obligatorii de igienă și de distanțare socială, restaurantele și hotelurile trebuie să se reinventeze pentru a trece de la stare de lockdown la o relaxare treptată. Astfel, echipa de management a Hotelului Ramada Sibiu vine în întâmpinarea turiștilor români, dar mai ales a localnicilor, cu o invitație extrem de tentantă de a petrece duminica în familie sau alături de prieteni. “Incă de la deschidere, ne-am adresat turiștilor, dar și pieței locale, prin gama de servicii din sfera evenimentelor. Am fost alături de numeroși sibieni in momentele cele mai frumoase din viețile lor : nunți, botezuri. Anul acesta e puțin diferit, pentru că măsurile anti-COVID19 au impus cateva limitări, dar continuăm săvenim î întâmpinarea sibienilor cu oferte și pachete speciale, pentru petrecerea timpului liber. Terasa Atrium Lounge din cadrul hotelului este locația perfecta pentru o duminică relaxantă, mai ales că am pregatit pachete extrem de atractive.” declară managementul hotelului Ramada Sibiu. Ce presupune, mai exact, pachetul “Family Sundays”? Începand cu 5 iulie,in fiecare duminica, în intervalul 12.00-16.00, toți cei care vor să petreacă o după-amiază de calitate, intr-o ambianta moderna, se pot răsfăța aici cu preparate rafinate servite alaturi de un pahar de vin. Pachetul special pregatit de echipa Ramada include bruschete savuroase cu arome orientale, platou Ramada pentru 4 persoane, si un desert delicios. Mâncărurile pot fi însoțite de un savuros pahar de vin, bere sau băuturi răcoritoare, în funcție de preferințe. Iar grija și atenția pentru client a celor de la Ramada se reflectă de asemenea și în preț, totul ridicându-se la un cost de doar 99 de lei! Rezervarile se fac telefonic, la numarul 0755.747.096.

Bucătărie românească reinterpretată

Preparatele din pachetul „Family Sundays” sunt doar o parte dintre propunerile gastronomice ale hotelului.Cei care se vor caza aici vor avea parte și de alte surprize culinare: preparate românești reinterpretate, pregătite de unul dintre cei mai buni chefi din domeniu, Gheorghe Ciutacu. Acesta a fost distins în acest an cu medalia de bronz de la Olimpiada Mondială a Bucătarilor de la Stuttgart.

Meniul zilei este o altă ofertă atractivă a Ramada Sibiu. Supă sau ciorbă, felul principal, salată, apa sau cafea, pentru un preț de doar 25 de lei de persoană. Preparatele sunt dintre cele mai diverse, pentru a putea satisface toate gusturile, fiind atent pregătite de echipa de profesioniști în gastronomie din cadrul bucătăriei hotelului. Prânzul poate fi savurat și de către angajații companiilor din Sibiu, aceștia având opțiunea de a comanda prin catering. De asemenea, pe partea de evenimente, potrivit managementului hotelului, Ramada Sibiu a început să organizeze mici întruniri corporate, conform normelor în vigoare privind măsurile impuse de pandemia de Covid-19.

,,Dorim să le arătăm clienților noștri, turiștilor și sibienilor că turismul local poate exista și după pandemie și chiar trebuie susținut. Noi ne-am reluat activitatea, de la jumătatea lunii mai. Acest lucru s-a observat și prin gradul de ocupare de la ieșirea din perioada de izolare, de aproximativ 30%, prevăzând o creștere în medie pentru luna iulie de până la 43 – 44%”, estimează Departamentul de Management al Hotelului Ramada Sibiu