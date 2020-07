Portofel pierdut într-un autobuz Tursib – Proprietarul își caută actele

⇓ Ascultă știrea ⇓

Un sibian și-a pierdut portofelul într-un autobuz Tursib. Acesta vrea să își recuperez actele și cardurile bancare. L-a găsit cineva?

A fost o zi cu ghinion pentru un bărbat din Sibiu. Acesta și-a pierdut portofelul, în care avea toate actele, în timp ce se deplasa cu autobuzul din cartierul Turnișor înspre Gară. Omul se numește Pomarac Nicolae Mircea și le cere ajutorul sibienilor.

„La ora 14:10 am plecat din Turnișor si am venit până la Podul Gării. Acolo m-am dat jos din autobuzul Tursib 10 și am așteptat autobuzul 12 ca sa merg în zona Compa. În timp ce așteptam în stație, am observat că nu mai aveam portofelul în buzunar. Am mers apoi cu taxi-ul să ajung autobuzul 10 din urmă. Acolo nu mai era nimeni. Am întrebat șoferul, ne-am uitat împreună după el, dar nu l-am mai găsit”, spune sibianul.

Bărbatul spune că în portofel avea o bancnotă de 50 de lei și toate actele: buletin, card de sănătate, carduri bancare și card de bonuri. Acesta vrea să își găsească documentele și are nevoie de spiritul civic al sibienilor. Dacă cineva l-a găsit, este rugat să îl contacteze pe numărul de telefon: 0741 079 503.