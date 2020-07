Top 3 cele mai populare tipuri de seminee pentru apartament!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Daca locuiesti la bloc, insa ti-ai dori sa ai un semineu in locuinta ta, iti prezentam cele mai populare tipuri de seminee pentru apartament, care sunt si alternative bune, de luat in calcul in locul focarelor de semineu pe lemne clasice. Tehnologia avansata a permis dezvoltarea anumitor modele de seminee potrivite si in apartamente la bloc. Semineele de apartament au devenit din ce in ce mai cautate, pe masura ce informatia s-a raspandit tot mai mult. Aceste alternative sunt: seminee electrice, seminee pe bioetanol (biosemineele) si seminee pe gaz (de la retea sau din butelie).

-SEMINEELE ELECTRICE

Foarte confortabile si usor de utilizat, semineele cu focar electric 3D ofera caldura in camere de pana la 30 mp si dispun de telecomanda pentru a regla afisajul ce imita arderea dintr-un semineu pe lemne. Alte avantaje sunt tehnologia 3D LED cu consum redus, timer, termostat pentru reglarea temperaturii.

Cat despre partea de design, focarele electrice au un aspect elegant si modern si se potrivesc cu mai multe stiluri de amenajare interioara, in functie de modelul ales. In plus, variantele de focar + consola TV reprezinta un obiect de mobilier practic.

Semineele electrice sunt perfecte pentru o ambianta mai placuta in incapere in timpul cinei sau vizionarii unui program TV. Urmareste aici prezentarea unui model semineu electric:

Asadar, avantajele semineelor electrice sunt multiple:

– Un mare avantaj il constituie consumul redus de energie (doar 11W/h), datorita tehnologiei 3D LED

– Apoi, costurile achizitionarii unui astfel de semineu sunt reduse

– Este potrivit pentru amplasare in orice spatiu (apartament, sala de conferinta, etc.), nu doar la casa

– Usor de integrat sau incastrat, gratie dimensiunilor reduse (fata de un semineu clasic)

– Cu toate ca nu e reala, flacara “electrica” o imita foarte bine pe cea naturala

– Nu se produce fum, nu se afuma sticla semineului

– Nu necesita intretinere si verificare periodica (cum este cazul celor clasice, racordate la un cos de fum)

– Adauga un plus de design locuintei prin aspectul modern si elegant

– Telecomanda cu timer și termostat (controlul temperaturii “la buton”)

Multi se intreaba cat costa un semineu electric? Adevarul este ca fata de semineul clasic, unul conectat la curentul locuintei este foarte ieftin, dar pastreaza, in acelasi timp, aspectul deosebit si confera eleganta caminului tau, gratie tehnologiei 3d cu care este prevazut astazi aproape orice semineu electric. Costul este minim, asemeni unui gratar pe lemne sibiu pentru ca se elimina toate celalalte elemente de racordare ale unui focar clasic (cos de fum, burlane, materiale de constructie/finisaj), precum si manopera lucrarii, iar montajul semineului electric este foarte facil si poate fi realizat de oricine.

Iar la intrebarea cat consuma un semineu?, raspunsul este si mai simplu, intrucat acesta nu functioneaza pe lemne/bricheti/peleti sau alte tipuri de combustibili, consumand doar o parte din curentul electric deservit locuintei. Consumul practic este foarte redus (circa 4-10W, echivalentul consumului unui bec din locuinta), ceea ce face din semineul electric o achizitie accesibila pentru oricine.

-BIOSEMINEELE (Seminee cu bioetanol)

Daca iti doresti un semineu de apartament, dar vrei ca acesta sa functioneze cu flacara adevarata, atunci varianta ideala pentru tine este semineul pe biocombustibil. Pretul unui astfel de semineu decorativ este asemanator cu cel al unui semineu la curent, sau poate chiar mai mic, dar acest tip de dispozitiv este cu foc real.

Usor de integrat in orice tip de spatiu, acestea ard cu flacara reala pe baza de gel ecologic (bioethanol), dar fara a emana fum si miros deranjante in timpul arderii. Astfel, acestea nu necesita cos de fum sau evacuare. In timpul arderii se emana aburi, imbunatatind astfel calitatea aerului si creand o ambianta mai speciala in camera.

Disponibile intr-o gama variata de modele si culori, biosemineele sunt usor de montat pe perete, de amplasat pe jos au pur si simplu pe masa, avand marimi diferite. Serile petrecute impreuna cu familia si prietenii vor deveni mai relaxante si primitoare atunci cand se afla in compania unui semineu decorativ. Un semineu pe bioethanol este foarte usor de intretinut si adauga un plus de design locuintei prin aspectul modern si elegant.

Un alt avantaj important este pretul accesibil. Fata de constructia unui semineu pe lemne, acesta nu necesita materiale de montaj, cos de fum sau alte produse aditionale, avand astfel costuri mai reduse. In plus, biosemineele se pot accesoriza cu pietre decorative, lemne ceramice sau chiar imitatie de jar.

In plus fata de biosemineele fixe de perete, variantele mobile sunt mai accesibile in utilizare si pot fi mutate cu usurinta, schimbandu-le locul in functie de dorinte. Pentru protectie sunt prevazute cu laturi de sticla; copiii si animalele de companie sunt astfel in siguranta.

Semineele pe bioetanol cu rama tip portal din MDF se aseamana cel mai mult cu semineele pe lemne si pot fi amplasate la perete in orice camera, adaugand originalitate apartamentului la bloc.

-SEMINEELE PE GAZ (retea sau butelie/GPL)

Pentru cei mai pretentiosi exista varianta de arzator semineu pe gaz pentru apartament. Aceste seminee sunt probabil cele mai confortabile si mai accesibile seminee la bloc cu flacara adevarata si care creeaza o atmosfera speciala.

Cele mai asemanatoare ca si aspect cu focarele traditionale pe lemne, semineele pe gaz ofera caldura si un design atragator, dar poate cel mai mare avantaj este lipsa prafului si a cenusei. Nu trebuie alimentate cu combustibil si nu trebuie curatate, avand nevoie doar de o evacuare concentrica precum centralele de apartament.

Confortul in utilizare este maxim datorita telecomenzii de pornire si reglaj. Semineele pe gaz pot fi amplasate in orice locuinta si se integreaza usor in orice tip de amenajare interioara. Au un aspect deosebit si elegant datorita vederii panoramice asupra focului.

Semineele pe gaz contribuie la reducerea emisiilor de dioxid de carbon in atmosfera iar prin lipsa cenusei, a funinginii si a compusilor sulfurici se protejeaza mediul inconjurator, ca la un incalzitor terasa pe gaz.

Semineul pe gaz este un model nu foarte des intalnit, dar care totusi este considerat a fi mai usor de utilizat si la fel de eficient ca si un semineu traditional pe lemne si incepe sa fie in trenduri in ultimii ani.

Detine un sistem de incalzire pe baza de gaz conceput pentru a arde gaz natural de la retea sau gpl. Instalarea nu necesita un cos de fum traditional, ci doar un sistem de tuburi coaxiale asemanatoare centralelor termice, ce pot fi montate in afara peretelui cladirii sau pe acoperis. In plus, aparatul nu are nevoie de o sursa de alimentare externa deoarece are propriul sistem de putere.

Pe langa toate aceste specificatii tehnice, un aspect deloc de neglijat este designul semineului pe gaz. Deschiderea mare si eleganta ofera o priveliste incantatoare asupra arderii flacarilor, ardere special conceputa pentru a oferi o vedere realista, ca intr-un semineu cu lemne reale. Semineul pe gaz este dotat cu telecomanda cu atingere, pentru un control automat al procesului de ardere si reglarea flacarii pe inaltime. Telecomanda are termostat incorporat iar temperatura poate fi programata cu pana la sapte zile in avans.

Designul modern si elegant, usurinta de utilizare si caldura pe care o emana fac ca acest produs sa se situeze in gama de top, usor de incadrat in orice spatiu.

Avantaje seminee pe gaz natural sau GPL:

– Aspectul modern si elegant, avand deschidere mare

– Rama minimala cu vitrare mare pentru o vedere nedistorsionata asupra focului

– Controlul procesului de ardere prin telecomanda

– Variante de combustibil: gaze naturale de la retea sau GPL

– Telecomanda cu termostat

– Certificate CE

– Nu e nevoie de kit cos de fum sau evacuare

Daca doresti mai multe informatii despre semineele pentru apartament sau te-ai decis pe un tip sau un model de semineu citind acest articol, nu ezita sa ii contactezi pe cei de la PEFOC. Ei te vor ajuta cu informatii despre cele 3 tipuri de seminee pentru apartament, sfaturi pretioase despre aceste dispozitive si, de ce nu, chiar cu modelul pe care ai pus ochii pentru caminul tau!