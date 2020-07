FOTO Sute de calculatoare si tablete pentru elevii sibieni care nu au acces la tehnologie

⇓ Ascultă știrea ⇓

450 de elevi din județul Sibiu, care nu acces la tehnologie, au primit în anul școlar care s-a încheiat calculatoare și tablete. Inspectorul școlar general a reușit să implice în această acțiune firme, persoane fizice dar și instituții de stat.

Calculatoarele, tabletele și laptopurile au ajuns la elevii școlilor din Racovița, Mârșa, Roșia, Nou, Nocrich, Bazna, Șura Mică, Gușterița, Sibiu, Tălmaciu, Alțâna, Agnita, Ruja și Bratei. Cei care au avut grijă ca ele să ajungă la copii au fost profesorii și preoții din localitățile amintite. Inspectorul școlar general Alexandru Dumbravș le-a mulțumit public, într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare.

„A fost un an deosebit, un an de-a lungul căruia nu ne-am întâlnit doar cu pandemie, teamă, scoală la domiciliu sau alte situații neînchipuite cu câteva luni în urmă, ci un an în care am descoperit și prieteni, oameni dornici să vină în sprijinul aproapelui, suflete mari. Și a fost anul în care, mână de la mână, am strâns peste 450 de calculatoare ce au ajuns prin casele copiilor care aveau nevoie de ele, în tot județul. Astfel, aceste device-uri au ajuns, prin intermediul dascălilor, preoților sau altor persoane, la elevii școlilor din Racovița, Mârșa, Roșia, Nou, Nocrich, Bazna, Șura Mică, Gușterița, Sibiu, Tălmaciu, Alțâna, Agnita, Ruja, Bratei și altele.

Campania a fost începută de Alina Enache, cu care am dezvoltat-o și am dus-o la un nivel la care nici ea nu se astepta că va ajunge. Ne-au sprijinit cu donații de device-uri atât firme, cât și persoane fizice sau instituții de stat. Multumesc astfel pentru donații Tribunalului Sibiu, Bibliotecii Astra, firmelor Continental și Marquardt, Asociației fostilor deținuți politici din România, Consiliului Judetean Sibiu, SIP Sibiu, Unimat, precum si zecilor de sibieni care ne-au contactat și ne-au oferit sprijinul lor.

Mulțumesc în mod deosebit colegilor de la Casa Corpului Didactic Sibiu și doamnei director Iancu Mirela, pentru spațiul de găzduire oferit și tot sprijinul dat în primirea sau livrarea calculatoarelor.

Menționez că toate device-urile au plecat de la CCD Sibiu gata instalate și pregătite spre a fi folosite, mulțumirile mele mergând și către informaticienii Petru Avram de la Colegiul George Barițiu, Mircea Dorca, de la Liceul Teoretic Constantin Noica, Cosmin Pitariu de la Liceul Tehnologic Mârșa și Dragomir Mircea de la ISJ Sibiu, cei care au oferit zeci de ore de lucru din timpul lor.

A fost o perioadă interesantă și frumoasă, o perioadă în care, zilnic, câțiva necunoscuți ne contactau pentru a da o mână de ajutor, pentru a da un plus de speranță”, a scris pe pagina sa, inspectorul Alexandru Dumbravă.