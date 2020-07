FOTO Tot mai mulți sibieni rămân fără locuri de muncă – Cozi interminabile la AJOFM Sibiu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Tot mai mulți sibieni rămân fără locuri de muncă din cauza pandemiei. La Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu așteaptă zilnic zeci de oameni care trebuie să își depună dosarele de șomaj. Conducerea Agenției face apel la cei care trebuie să le transmită în această perioadă acte și documente, să folosească mijloacele de comunicare electronică. În felul acesta vor economisi timp și nici nu se expun riscului de îmbolnăvire cu coronavirus. Criza economică provocată de pandemie își arata colții. Din ce în ce mai mulți oameni își pierd locurile de muncă și sunt trimiși în șomaj de angajatori care fac restructurări după criza coronavirus.

Sibienii disponibilizați stau ore în șir la coadă ca să-și depună actele pentru obținerea ajutorului de șomaj. Majoritatea aveau contracte de muncă pe perioadă determinată, care nu au mai fost prelungite după pandemie.

„De la 7 am venit eu dar e o femeie care a venit de la 4 dimineața. Eu am venit de luni în fiecare zi și nu am putut să depun dosarul. Am primit actele de la fabrică pe 2 iulie și aproape îmi expiră perioada de depunere. Mâine e ultima zi. Întră numai câte trei oameni pe oră și se încuie ușa. Unde s-a mai văzut așa ceva? Stăm în soare și nu știm dacă intrăm nici azi, că programul cu publicul este numai până la ora 12”, ne-a spus Dorina Onuț, asamblatoare la o fabrică din Sibiu.

Directorul AJOFM spune că dosarele pentru șomaj pot fi depuse și online. Asta i-ar scuti pe oameni de drumuri în plus dar și de stat la coadă.

„Înainte aveam un singur ghișeu, acum avem trei, ca să scurtăm timpul de așteptare și să putem prelua într-un timp cât mai scurt toate dosarele. Îi rugăm pe toți cei care au nevoie de documente de la AJOFM sau care trebuie să se înregistreze ca șomeri neindemnizați și angajatorii care trebuie să depună diferite documente, să folosească mijloacele de comunicare electronică pentru a putea respecta măsurile de distanțare și să evităm aglomerația. De asemenea, cei care au nevoie de informații, să intre pe site-ul nostru, unde găsesc toate informațiile de care au nevoie, sau le pot solicita prin telefon. Cei care așteaptă afară, dacă depuneau dosarele pe mail, dosarul era deja prelucrat și poate era și dat în plată”, spune Cosmin Roșu, directorul AJOFM Sibiu.

Solicitanții spun însă că stau la cozi pentru că vor să se asigure că au toate actele în regulă.