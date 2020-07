Micuțul Erik suferă de paralizie cerebrală – Îl poți ajuta să se recupereze

⇓ Ascultă știrea ⇓

Erik, un băiețel de numai trei anișori, nu a reușit până acum să se bucure cu adevărat de copilărie. Ca orice prichindel, își dorește să se joace cu alți copii, să alerge cât îl țin picioarele și să nu cunoască suferința. Viața a fost nedreaptă cu el, căci, de când s-a născut, a fost greu încercat. Băiețelul a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală – tetrapareză spastică.

O boală grea pentru un suflet mult prea mic

Erik Andrei le cere ajutorul tuturor oamenilor cu suflet bun. Le cere ajutorul celor care pot contribui la recuperarea lui. S-a mutat din Craiova în Sibiu încă din luna octombrie a anului trecut, fiindcă mămica lui a primit recomandări că aici, în urbea de pe Cibin, poate beneficia de cel mai bun tratament. Până acum, ședințele de terapie dau rezultate bune, însă sunt extrem de scumpe, astfel că orice ajutor este binevenit.

„Erik are trei anișori. S-a născut cu cordonul ombilical în jurul gâtului, iar de acolo și toate aceste probleme. A rămas câteva secunde fără oxigen… Iar apoi, în urma investigațiilor, a fost diagnosticat cu paralizie cerebrală – tetrapareză spastică. Încă de la vârsta de patru luni, am început recuperarea lui în Craiova. Fiindcă acolo nu i s-au dat șanse de recuperare, ne-am mutat la Sibiu în octombrie. Am venit special pentru terapie”, spune Marinela Lucica, mămica lui Erik.

Săptămânal, părinții lui Erik plătesc 1.000 de lei pe ședințele de terapie. Este o sumă enormă. În plus, recuperarea nu este foarte plăcută. De mult ori, micuțul plânge, fiindcă durerile sunt insuportabile. Deși este un copil cuminte și mereu zâmbitor, suferința i se citește în privire, iar mămica lui nu poate accepta asta. Tocmai de aceea, recuperarea trebuie să continue, indiferent de eforturile financiare.

„Face trei ședințe de terapie Vojta și una de logopedie pe zi. Deci patru ședințe pe zi. E un pic obositor pentru copilul meu, însă trebuie să le facem, fiindcă am rămas un pic în urmă. Nu își poate coordona mâinile, picioarele, încă nu stă în șezut singur, nu vorbește. Boala este definită de spasticitate sau încordarea neobișnuită a membrelor. Fără kinetoterapie, încordarea și spasticitatea s-ar agrava. Cu toate acestea, el înțelege ce vorbim cu el. Partea bună este că au început să se vadă rezultatele. Dăm 50 de lei pe o singură ședință, astfel că ajungem la 1.000 lei pe săptămână cu toate cele 4 ședințe. Are nevoie de multă recuperare, costurile sunt foarte mari, câteodată le facem, câteodată nu. Stăm și cu chirie aici, iar toate adunate la un loc…”, spune, cu tristețe în glas, mama lui Erik.

Erik vrea să se bucure de copilărie – Cum îl putem ajuta

Ședințele de terapie se fac în clinici private și, din păcate, sunt extrem de costisitoare. Oamenii cu suflet mare pot contribui la refacerea micuțului.

Titular cont: Mitra Marinela Lucica

Număr cont: RO10BRDE170SV31937301700

Număr telefon: 0722167854

Cei care doresc să fie la curent cu progresul și starea de sănătatea a micuțului Erik se pot înscrie în grupul de Facebook „Împreună pentru Erik Andrei”. Mămica lui publică regulat imagini de la ședințele de terapie.