VIDEO: USR PLUS a lansat oficial candidații la Primăria Sibiu și Consiliul Județean

Președintele USR, Dan Barna, s-a aflat vineri la Sibiu. Acesta i-a prezentat, într-o conferință de presă, pe principalii candidați ai USR PLUS la alegerile locale din județ.

Liderul filialei județene PLUS, Raul Andrei Apostoiu, este candidatul la funcția de primar al municipiului Sibiu, în timp ce președintele filialei județene a USR, Adrian Echert, este candidatul pentru președinția Consiliului Județean Sibiu.

„Îi am alături de mine pe Adrian Echert, candidatul USR PLUS la președinția Consiliului Județean. Este un director de multinațională cu experiență de peste 12 ani și foarte mulți îl cunoașteți și în calitatea lui de președinte al filialei USR Sibiu. De asemenea, mă bucur să îl am alături de mine pe Raul Apostoiu, candidatul nostru la Primăria Sibiu, și de asemenea, președinte al filialei PLUS, un alt coleg de care suntem foarte mândri, inginer în domeniul IT cu experiență relevantă. Diana Mureșan, candidată a Alianței USR PLUS la Consiliul Local și unul dintre spiritele vii și dinamice și plină de energie, care sunt foarte sigur că va aduce în Consiliul Local acel sentiment că rolul comunității contează și vocea cetățenilor poate să devină o voce proprie activă. De asemenea, alături de mine este și Ruxandra Deaconu, candidată la Consiliul Județean, un manager de proiect în domeniul IT cu experiență. Și, bineînțeles, vreau să-l menționez și pe colegul nostru Claudiu Mureșan, candidat la Consiliul Județean, este președintele filialei Mureș, un om de o mare valoare”, a spus Dan Barna.