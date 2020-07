O eleva eminenta de la Brukenthal are nevoie de ajutor – Maria trebuie operata de urgenta pe creier

⇓ Ascultă știrea ⇓

Maria este eleva la Colegiul Brukenthal din Sibiu si a fost diagnosticata cu doua tumori pe creier. Adolescenta de 14 ani are nevoie de 100.000 de euro pentru o operatie la un spital din Turcia.

Ea este Maria, o fata cuminte, frumoasa, inteligenta, sefa de promoție, ea merita tot ajutorul nostru si o sansa la viata. Are 14 ani si este eleva in clasa a VIII a la Brukenthal in Sibiu, iar acum doua luni i s-au descoperit pe creier doua tumori. A fost operata la Cluj de cinci ori, iar acum doctorii de acolo au trimis-o la Sibiu deoarece i-au mai aparut doua tumori care nu pot fi operate.

Speranța vine de la un spital din Turcia, insa tratamentul ar costa in jur de 100000 euro. Noi toti o putem ajuta prin donatii, oricat de mici! Acestea sunt conturile in care se aduna bani, pentru viata Mariei.

Titular: LUCIAN CINDEA

IBAN: RO23RZBR0000060004202601

Valuta: Lei

Nume banca: Raiffeisen Bank

Cod swift: RZBRROBU

Si Crucea Roșie Filiala Sibiu a decis să susțină donațiile sibienilor prin conturile sale:

RO21RNCB0227036062930001 (RON) / RO91RNCB0227036062930002 (EURO), cu mențiunea: “pentru Maria Cristina Cindea”.