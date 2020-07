Asociația “Al 6-lea Jucător” i-a scris lui Adrian Bibu

⇓ Ascultă știrea ⇓

Campania „FII PRIMARUL SIBIULUI!” inițiată de platforma „SIBIBU-Sibiul lui Adrian Bibu” continuă să centralizeze recomandări cu privire la dezvoltarea orașului, dar și opinii cu privire la administrarea sa. Mesajele transmise până în prezent pe adresa adrian.bibu@sibibu.ro sunt semnate de sibienii preocupați de infrastructura rutieră, de cea școlară, de locuitori interesați de mari proiecte și de îmbunătățirea calității vieții, în general.

Între cei care au dat curs îndemnului de a-i scrie lui Adrian Bibu se afla și Asociația „Al 6-lea Jucător”:

În atenția domnului Adrian Bibu,

Asociația „Al 6-lea jucător” a fost înființată din dragostea fanilor pentru baschet, din dorința de a ajuta la promovarea baschetului sibian la toate nivelurile, de a susține și a stimula activitățile în acest sport. Mai mult decât atât, considerăm că, pentru a putea duce o viață sănătoasă, sportul și mai ales infrastructura sportivă din oraș trebuie susținute și dezvoltate indiferent de cine anume se va afla în fruntea primăriei orașului Sibiu. Din acest motiv, am acceptat propunerea dumneavoastră de a vă transmite câteva propuneri, dar și întrebări:

1. Renovarea terenurilor de baschet existente din oraș (ex.: parcul Tineretului, cartierul Ștrand) cu materiale și la mărimi adecvate;

2. Care este situația terenurilor de baschet de la stadion (actualmente se sunt folosite pe post de parcare mai mult decât pe post de teren de sport)? Acest spațiu este ideal pentru construirea câtorva terenuri de baschet 3×3, date în folosință gratuit, iar mașinile să nu mai aibă acces pentru parcare;

3. Construirea de noi terenuri de baschet 3×3 în fiecare cartier din oraș. Asociația „Al 6-lea Jucător” a inițiat acum mai bine de 10 ani o campanie de strângere de semnături, ce au fost depuse la primărie, prin care a cerut drept de folosință a unor terenuri publice nefolosite pentru a amenaja acolo terenuri de baschet, dar, fără rezultat:

https://www.turnulsfatului.ro/2010/08/18/al-6-lea-jucator-pune-panouri-de-baschet-printot-sibiul-4764;

4. Renovarea și dotarea sălilor de sport ale școlilor astfel încât grupele de juniori ale cluburilor să se poată antrena în condiții optime. Asociația „Al 6-lea Jucător” a inițiat în trecut un memoriu semnat și de alte asociații și cluburi sportive din Sibiu prin care a cerut acest lucru: http://www.mesageruldesibiu.ro/alungati-din-sala-transilvania-sportivii-sibieni-cero-noua-polivalenta-si-sali-de-sport-in-fiecare-cartier/;

5. Construirea unor baze/parcuri sportive care să cuprindă terenuri pentru mai multe sporturi, nu doar un singur teren multifuncțional;

6. Construirea unei noi săli polivalente mai mari și cu toate dotările necesare (spre ex.: să aibă și o sală de antrenament în interior separată de terenul principal);

7. Ce s-a întâmplat cu proiectul construirii unei săli de sport pe terenul din spatele bazinului Olimpia?: https://www.arhimus.ro/sala-de-sport-clubul-sportiv-scolar-sibiu-complexsportiv-arena-varianta-i_p70.html

8. Amenajarea parcului „Sub Arini” cu: a. Piste de alergare pe suprafață din tartan; b. Piste de biciclete separate față de cele pietonale (a se vedea propunerile celor de la „Tură în Natură”); c. Salubrizarea pârâului Trinkbach și echiparea acestuia cu ecluze/ mori de apă/ instalații care funcționează pe bază de apă astfel încât copiii să se poată juca și învăța; https://sibiu100.ro/administratie/196173-tura-in-natura-i-a-scris-lui-adrian-bibu/

9. Separarea pistelor de biciclete din oraș față de spațiul destinat autoturismelor. Acest aspect însă nu înseamnă mutarea bicicletelor pe trotuar, ci crearea unor culoare speciale pentru biciclete pe carosabil. Astfel, s-ar încuraja și mai mult folosirea bicicletelor. În trecut, asociația „Al 6-lea Jucător” a derulat un proiect prin care a încercat să promoveze acest aspect: http://cemerita.ro/bicicleta-zilnica/;

10. Construirea unui centru cultural cu mai multe săli de spectacole de diferite mărimi. Astfel, sălile de sport s-ar elibera și ar fi mai mult disponibile pentru cluburile sportive;

11. Construirea unui complex cu un bazin olimpic de 50 m pentru înot și unul pentru sărituri în apă cât și a sălilor de pregătire specifice pentru aceste sporturi;

12. Constituirea unui parteneriat CSM-CSU pentru susținerea financiară mai simplă a mai multor ramuri sportive: baschet, handbal, volei, rugby etc.;

13. Construirea noului stadion la marginea orașului astfel încât traficul și zona „Sub Arini” să nu fie sufocate de fiecare dată când e un meci pe actualul stadion. Astfel, s-ar putea organiza pe noul stadion spre exemplu și diverse concerte de anvergură la nivel european;

Sperăm că veți lua în considerare toate aceste aspecte care, considerăm noi, ar putea veni doar în beneficiul Sibiului, contribuind la o dezvoltare constantă și armonioasă a orașului nostru, atât pe plan sportiv cât și cultural. Schimbările recomandate mai sus ar putea contribui la evoluția turismului și a industriei HoReCa, prin atragerea de noi oportunități și evenimente.

Asociația „Al 6-lea Jucător”

Campania “FII PRIMARUL SIBIULUI!” a fost lansată în scopul de a oferi o platformă de dialog despre viitorul orașului, sibienii fiind încurajați să-și trimită sugestiile și ideile pe adrian.bibu@sibibu.ro