FOTO: Escapadă de weekend pe Transfăgărășan – Trafic bara la bară, nervi și înghesuială

⇓ Ascultă știrea ⇓

Vremea bună de afara i-a scos din case pe români. În weekend, mercurul din termometre a ajuns chiar și pana la 28 de grade Celsius în Transilvania. După o perioadă mai răcoroasă și cu precipitații dese, vremea din acest weekend a fost perfectă pentru o escapadă la munte. Au profitat de vremea frumoasă persoane din toată țara.

Spectaculosul Transfăgărășan

Unul dintre obiectivele cu care se mândrește România și care atrage turiști din toate colțurile lumii, este Drumul Național 7C (DN7C), supranumit Transfăgărășan. Acesta este unul din cele mai spectaculoase drumuri din România, care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania. Traseul este îmbogățit cu peisaje de o atractivitate incomparabilă și cu zone care deschid niște unghiuri de vedere excepționale. Traseul conține multe curbe periculoase, diferențe mari de nivel, stânci și prăpastii precum și cascade abrupte. Este locul perfect pentru pasionații de adrenalină și puls crescut.

Drumul DN7C – Transfăgărășan începe în comuna Bascov, Județul Argeș de lângă orașul Pitești, în direcția orașului Curtea de Argeș și se termină la intersecția cu drumul DN1 între Sibiu și Brașov, în apropierea comunei Cârțișoara, cu o lungime de 151 km, traversând pe axa nord-sud Munții Făgăraș.

În special în weekend, când toată lumea caută metode atractive de petrecere a timpului liber, se pare că mulți români au decis să-și delecteze ochii cu peisajele superbe din zona Transfăgărășanului. În zona Bâlea Cascadă, aproape că nu mai exista nici un loc de parcare liber, iar înghesuiala de la tarabele cu suveniruri era mare.

Cu cât avansăm pe direcția Bâlea Lac, surprindem tot mai multe mașini, iar la un moment dat, circulația se blochează. Circulând bară la bară, mulți călători au decis să coboare din mașini pentru a surprinde în imagini frumusețea din jur, în timp ce alții alegeau să se întoarcă din drum, supărați că pierd timpul degeaba.

Barajul Vidraru

Barajul Vidraru este unul dintre cele mai celebre locuri de popas de pe Transfagarasan. Adesea, turistii strabat drumul prin munti in mod special pentru a ajunge la lacul Vidraru, unul dintre cele mai mari lacuri artificiale din Romania. Situat pe raul Arges, barajul se intinde intre muntii Pleasa si Vidraru, al carui nume il poarta. Barajul a fost construit intr-o perioada de 5 ani, fiind inaugurat in 1966, moment in care era al noualea baraj ca marime din intreaga lume. Astazi, barajul ramane la fel de spectaculos si atrage un numar impresionant de turisti an de an.

Bâlea Cascadă

Ceva mai jos de Bâlea Lac se află Bâlea Cascadă, o cădere de apă de 60 de metri, între vârfurile Moldoveanu și Negoiu. Pentru a ajunge la această cascadă trebuie să urmezi un traseu de la Cabana Bâlea Cascadă, de pe marginea șoselei Transfăgărășan. Traseul durează aproximativ 50 de minute și este marcat cu punct roșu. Aici veți găsi și numeroase tarabe cu o diversitate mare de produse în vitrine. De la produse tradiționale vânătorești, până la brânzeturi, porumb fiert sau langoș. De asemenea, vizitatorii pot achiziționa diverse suveniruri sau obiecte lucrate manual, tarabele fiind pline și cu prețuri accesibile, cuprinse între 10 și 200 lei.

Cascada Capra

Cunoscută și sub numele de Cascada Iezerului, Cascada Capra se află pe versantul sudic al Făgărașului, la 1960 metri altitudine. Cascada are o cădere de apă de peste 40 de metri, fiind aprovizionată de lacul glaciar cu același nume. Deoarece cascada are un debit foarte mare, ea nu îngheață decât în iernile foarte grele. Pentru a admira Cascada Capra în toată splendoarea ei trebuie să urci pe podul amenajat chiar în fața cascadei.

Bâlea Lac

Cel mai popular loc de pe șoseaua Transfăgărășan este, cu siguranță, Bâlea Lac. Acest lac glaciar are peste 11 metri adâncime, iar zona din jurul său a fost declarată rezervație științifică. Aici puteți găsi o serie de cabane, iar pe timpul iernii, în apropiere de lac se amenajează un hotel de gheață, cu un bar și chiar și o biserică, toate construite din blocuri uriașe de gheață scoase din lac.

Lacul este oprirea ideala pentru a lua masa in natura si desi nu exista loc special pentru camping, turistii isi aseaza adesea corturile in apropierea lacului.