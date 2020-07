Magazinul din Sibiu născut din pasiunea pentru eleganță – Ankas Fashion 4 kids dă tonul în moda pentru copii

⇓ Ascultă știrea ⇓

Magazinul Ankas Fashion 4 Kids îi așteaptă pe sibieni cu adevărate opere de artă. Hainele pictate sunt ultima tendință în moda pentru copii și pot fi găsite acum în magazinul de haine din Piața Habermann. Fetele vor fi cucerite la prima vedere de rochițele cu trenă și de accesoriile perfect asortate în timp ce băieții vor găsi cu ușurință o ținută completă, numai bună de ieșit în oraș cu prietenii sau de luat în vacanță. Calitatea și bunul gust sunt completate de prețurile accesibile dar, nu în ultimul rând și de serviciile unui stilist personal care vă ajută să creați, pe loc, ținute complete, după ultimele tendințe în modă.

Cine spune că cei mici nu pot fi la modă?

Magazinul Ankas Fashion 4 Kids s-a născut din pasiunea pentru eleganță a unei sibience. Anca Stancu și-a dorit să aducă la Sibiu haine și accesorii care să scoată pe oricine din anonimat. Colaborează cu designeri și case de modă din România dar și de peste hotare. Ora exactă în modă se dă peste ocean, pe podiumurile marilor festivaluri de modă de la New York dar sibianca a vrut să aducă și în România hainele purtate de modelele internaționale.

„Fetița mea, Ioana, este model internațional și brand ambassador Ankas Fashion 4 kids Ea este manageriată de IT Kids- Art school& Modelling agency în România si de Filiala IT KIDS USA LLC, cu sediul în New York”, spune Anca Stancu.

Anca Stancu a lansat magazinul online la București dar l-a deschis acasă, la Sibiu. În magazinul din Piața Habermann aduce haine și accesorii din fibre naturale dar și obiecte vestimentare pictate manual, ultima fiță a sezonului de vară 2020. Designerul Nicoleta Marin, cea care le confecționează, reușește să transforme hainele în adevărate opere de artă. Din vitrinele magazinului Ankas Fashion 4 Kids puteți alege pantaloni pentru băieți, pictați manual, tricouri pictate, jachete cool sau salopete comode, marca Two Kids Clothing.

„Magazinul s-a lansat online, anul trecut, pe 22 decembrie, la Kids Fashion Week by Cătălin Botezatu.Lucrăm și cu designeri și case de modă din SUA, avem o colaborare cu o agenție de modelling de peste ocean. Noi le punem la dispoziție hainele iar ei le prezintă la festivalurile și evenimentele de profil. Ne adresăm clienților pretențioși dar avem prețuri și produse pentru toate buzunarele. În această perioadă chiar îi invităm pe sibieni să vină la Ankas Fashion 4 Kids, pentru că avem haine de designer la reducere. Acestea pot fi accesorizate cu ușurință cu genți curele sau pantofi în tendințe. Pentru că știm că e important să găsim ținutele perfecte care să poată fi purtate în orice ocazie, clienții pot apela la serviciile stiliștilor noștri, care îi ajută să aleagă hainele și să le combine într-un mod cât mai creativ și inteligent cu putință.Vrem să mai dezvoltăm pe viitor tot ceea ce înseamnă ținute din denim pentrut toată familia – pentru copii și adulți, modele de actualitate, ceea ce înseamnă că vom extinde magazinul. De asemenea, micii întreprinzători din alte orașe și sate, pot cumpăra hainele de la noi en-gross, bineînteles prețul fiind altul decât cel din magazin”, precizează Anca Stancu.

Cumpărături în siguranță la Ankas Fashion 4 Kids

Ankas Fashion 4 Kids pune preț pe sănătatea clienților. Magazinul s-a adaptat noilor condiții medico – sanitare, astfel că, sibienii pot face cumpărături în deplină siguranță. Personalul poartă mască și mănuși, iar dezinfectantul este pus la dispoziția clienților care trec pragul magazinului.

Cumpărături online la orice oră din zi și din noapte

Cei care preferă cumpărăturile online, pot comanda pe https://ankasfashion4kids.com

Activitatea magazinului și cele mai noi achiziții sunt postate cu regularitate pe pagina de facebook Ankas Fashion 4 Kids.