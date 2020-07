VIDEO FOTO La mare în pandemie – Stațiunile de pe litoralul românesc unde se respectă distanțarea socială

⇓ Ascultă știrea ⇓

Pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile de concediu ale multor români. Pentru că regulile se schimbă de la o zi la alta, iar numărul îmbolnăvirilor este când mai mic, când mai mare, cei mai mulți dintre noi căutăm oferte de vacanță în țara noastră.

Ora de Sibiu a făcut un tur al litoralului românesc pentru a vedea care sunt stațiunile în care se ține cont de distanțarea socială și care sunt cele pe care trebuie să le ocolim în această vară dacă nu vrem să ne îmbolnăvim. Am găsit un litoral mai mult pustiu, prețuri nesimțite la puținele terase deschise în stațiunile de fițe dar și stațiuni în care se respectă regulile și se ține cont de distanțarea socială. Am cuprins în acest articol toate informațiile care v-ar putea fi utile dacă mergeți la mare în România în această vară.

Mamaia, mai goală ca niciodată

Incursiunea noastră pe litoralul românesc a început la Mamaia, stațiunea în care merg de obicei amatorii de clubbing și aventuri extravagante. Stațiunea era aproape goală duminică la orele prânzului. Am început ziua cu o plimbare cu telegondola. Prețul unui bilet este 20 de lei iar copiii sub 7 ani au gratuitate. Am admirat de sus plajele aproape goale și ne-am bucurat în liniște de peisajul marin.

La prânz, situația s-a mai schimbat puțin. Turiștii au început își facă încet – încet apariția pe la terase și pe plajă. Cu toate că turiștii se schimbă de la vară la vară, Mamaia pare să rămână la fel. Asta nu se întâmplă pentru că stațiunea nu ar avea nevoie de nicio îmbunătățire, ci pentru că oamenii par încântați de ce găsesc aici, fără să fie însă prea multe schimbări de la un an la altul.

O noapte de cazare costă între 350 lei/ noapte și 1000 de lei, în funcție de numărul de stele. Un șezlong costă 60 de lei, iar baldachinul 200 de lei pe zi. Prosoapele întinse direct pe nisip sunt mai multe anul acesta. Cu toate că zona Cazinoului este cea mai cunoscută din Mamaia, nu este atât de aglomerată, comparativ cu zona de sud a stațiunii.

„Șezlongul e foarte scump. Am plătit 60 lei. Parcă l-am cumpărat ca să-l duc acasă, nu să stau pe el câteva ore”, ne-a spus o turistă nemulțumită.

Am consultat și meniurile câtorva restaurante pentru a compara prețurile cu cele din alte stațiuni. În medie, o băutură răcoritoare costă 10 lei, o limonadă 15 lei, o cafea 12 lei, iar pentru o bere la draft trebuie să scoți din buzunar în jur de 15 lei. Cu toate că restaurantele sunt din ce în ce mai multe, nelipsitele pălării de crochete mexicane, clătite și alte “gustări” sunt la mare căutare.

„Noi suntem patru – doi adulți și 2 copii. Am mâncat câte o supă și câte o friptură cu salată, am servit băuturi răcoritoare și bere și nu ne-am luat desert. Am plătit în total 390 de lei, 450 cu bacșișul ospătarului”, ne-a spus o turistă venită la Mamaia din Slobozia.

În general, ospătarii poartă mască la terase dar sunt și restaurante în care angajații întâmpină clienții cu masca sub nas, sub bărbie sau deloc.

Turism în condiții de siguranță la Olimp

Stațiunea Olimp este amplasată la 38 de kilometri de municipiul Constanța. Plajele din stațiune nu comunică între ele din cauza prezenței în zonă a pontonului care aparține vilelor Protocolului de Stat. Intrarea în apă este ușor inclinată, iar adâncimea apei crește destul de brusc.

Hotelurile din Olimp sunt înconjurate de spații verzi care asigură în timpul verii un aer curat și răcoros. O parte dintre ele sunt chiar ascunse în desișul verde, asigurând intimitate și liniste turistilor.

Aici am găsit o plajă curată, cu șezlonguri corect distanțate între ele și o liniște cum n-am găsit în alte stațiuni de pe litoralul românesc.

Prețurile sunt decente – o cafea costă 8 lei, un suc 6, 7 lei iar o bere, cel mult 10 lei. O masă pentru patru persoane cu felul I, fel principal, desert și băuturi ajunge la 250 – 300 de lei.

Distanțare socială și liniște la Eforie Nord

În Eforie Nord prețurile sunt rezonabile. Un șezlong costă 20 – 25 de lei, iar o noapte la un hotel de 3 stele ajunge până la 280 de lei. O cafea costă 7 lei iar o bere, 10 lei.

Stațiunea Eforie Nord are o deschidere largă către mare și o faleză a cărei înălțime atinge și 30 de metri. Plaja stațiunii are o lungime de aproximativ 4 kilometri, cu o lățime între 20 și 100 de metri. Pe toată întinderea plajei intrarea în apă se face lin, iar nisipul are o granulație mai mare decât cel din Mamaia sau Constanța. Doar o parte din plajă este amenajată cu sezlonguri, umbrele și beach baruri, în rest fiind permis accesul turiștilor care vor să se întindă la soare pe prosop.

În Eforie Nord nu sunt multe hoteluri, de aceea mare parte dintre locurile de cazare disponibile sunt în vile și pensiuni turistice.

Vama Veche, stațiunea fără pereche

În weekend-ul trecut numărul celor veniți în Vamă nu a fost foarte mare. Foarte probabil, parcurile din Sibiu sau din orice alt oraș din țară, au fost mult mai pline decât momentele de aglomerație maximă din Vama Veche. M-am simțit mai în siguranță acolo decât în Sibiu.

Pe plajă, grupuri mici de oameni, erau separate la distanțe sigure. Restaurantele serveau mâncare pe terase sau în regim take away. Cei mai mulți mâncau pe plajă, privind spre mare.

Devenită o stațiune aglomerată, mai ales de 1 Mai și în weekenduri, Vama Veche pare că a revenit la liniștea de altă dată. Mai puține mașini, mai puțini oameni și multă liniște. Mulți erau veniți doar ca să vadă marea.

„Îmi place să redescopăr Vama așa cum o știam acum 15 ani. Acum am găsit din nou liniștea de-atunci. Nu mai bubuie boxele, nu te mai calci pe picioare cu alți oameni…E bine, e frumos. Am stat vreo două ore pe Plaja de carte, am băut o cafea și plec înapoi la București. Nu am luat cazare”, ne-a spus Mihai, un arhitect de 38 de ani din București.

Dacă anul trecut un şezlong costa 25 de lei în timpul săptămânii şi 30 de lei în weekend, în acest sezon preţurile au crescut ușor.

„Anul acesta avem 80 de umbreluţe pe plajă. Asta înseamnă în jur de 150 de umbreluţe, capacitatea maximă. Este o creştere de 5 lei per şezlong, ţinând cont că s-a redus numărul de locuri şi au apărut cheltuieli noi. După fiecare client şezlongurile sunt dezinfectate. Am creat și trei zone unde nu-i obligăm să-şi ia şezlong, unde pot să se aşeze cu prosopul”, ne-a spus administratorul unei plaje din Vama Veche.

Distanțare și nu prea la Costinești

Dacă sunteţi în căutarea unei vacanţe cu buget redus, atunci staţiunea Costineşti poate să fie o opţiune. Camerele se închiriază de la 70 de lei pe noapte, iar o bere costă 5.

În timp ce vă salvaţi economiile o să întâmpinaţi însă şi destule dificultăţi. Un loc bun pe plajă se obţine de la 6 dimineaţa, dar tot sunt şanse să staţi mai aproape decât va doriţi de vecinul de cearşaf. Ca să fie siguri că respectă distanța socială, unii turiști și-au desenat pe nisip un perimetru de siguranță.

„Noi am venit pe la 7 jumate și erau destule locuri. Am desenat un pătrat de 2m pe 2 m și ne-am asigurat că nimeni nu ne deranjează. Mă rog, l-am desenat de vreo 10 ori de ai dimineață”, ne spune râzând o turistă din Zalău.

Litoralul românesc a primit, până acum, ceva mai mult de jumătate dintre turiștii pe care îi primea anul trecut, în aceeași perioadă. Turiștii încă se tem, deși s-au luat măsuri de siguranță sanitară. De cealaltă parte, hotelierii au investit sume importante în dezinfectanți sau măști. Este posibil ca acest lucru să se reflecte în prețuri mai mari și în perioada următoare.