„Tom și Jerry 2.0” în regia lui Florin Piersic Jr. – „Un exercițiu de exorcizare a demonilor care ne bântuie zilnic”

Premiera filmului „Tom și Jerry 2.0”, în regia lui Florin Piersic Jr., va avea loc miercuri, 15 iulie 2020, online, pe platforma TNRS – Scena Digitală. Filmul, ce are la bază piesa de teatru „Jerry și Tom”, de Rick Cleveland, îi aduce în prim plan pe actorii Naționalului sibian Marius Turdeanu, Ali Deac și Ioan Paraschiv și tratează cu umor o temă tabu, omniprezentă în realitatea anului 2020: moartea.

„Tom și Jerry 2.0 este un bun exercițiu de exorcizare a unor demoni care ne bântuie zilnic”

„În anul 2000 am găsit piesa „Tom și Jerry” într-un volum de piese de teatru într-un act (piese premiate la diverse festivaluri). M-a uimit genul de abordare a unei teme tabu: moartea. Aveam 30 de ani. Moartea era încă foarte departe. Am apreciat umorul autorului (asemănător celui folosit de Tarantino, dar foarte original în construcție și dezvoltare a poveștii). M-am bucurat să descopăr un om care reușea să facă mișto de moarte, totuși fără să-i minimalizeze grandoarea coasei. În anul 2020, am ajuns să trăiesc niște vremuri în care moartea pare să fi devenit omniprezentă: la știri, în filmulețele funny de pe internet, la tot pasul. Oamenii îmi lasă impresia că s-au obișnuit cu umbra ei, din ce în ce mai mare în peisajul general. Cred că „Tom și Jerry 2.0” este un bun exercițiu de exorcizare a unor demoni care ne bântuie zilnic. Râsul vindecător este medicamentul (natural, bio) la care apelez mereu cu încredere. Cred că mai am timp să iau peste picior câteva dintre amenințările cu care orice om se confruntă, până la urmă. Prea multe întrebări existențiale, versus prea puțin timp. Iar pentru cei trei actori implicați în acest proiect, sper ca „Tom și Jerry 2.0” să fie ocazia de a se juca din nou de-a rațele și vânătorii, de data asta la un nivel matur. Poate că joaca lor preferată va deveni în curând și cea a publicului spectator” , spune Florin Piersic Jr., regizorul piesei.

Florin Piersic Jr. face deja parte din numele marcante ale scenei de teatru și de film românești contemporane, având un portofoliu impresionant ce numără nu mai puțin de 20 de spectacole la care a participat în calitate de actor, 10 spectacole ce îi poartă semnătura, create atât pentru teatrele de prestigiu, cât și pentru spațiile neconvenționale din București, 20 apariții în filme și serii televizate românești și internaționale. Această activitate prolifică i-a adus recunoașterea unanimă la nivel național și câteva dintre cele mai valoroase premii din sfera teatrului și cinematografiei, precum Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal la Gala Premiilor GOPO din 2015 (pentru rolul din lungmetrajul „Q.E.D.”, regizat de Andrei Gruszniski), Premiul pentru film experimental la Premiile Uniunii Cineaștilor din România, ediția 2014 (pentru regia lungmetrajului „Killing Time”), Premiul pentru cel mai bun actor al anului la Gala UNITER, în 2003 (pentru rolul din one-person-show-ul „Sex, drugs, rock and roll”, de Eric Bogosian) etc. Pe lângă pregătirea sa universitară care vizează zona teatrului și filmului, fiind absolvent al Academiei de Teatru și Film, promoția 1991, Florin Piersic Jr. este și autorul unui roman, „Romantic Porno”, și a două colecții de povestiri scurte cu titlul „Opere cumplite”, toate publicate la Editura Humanitas între 2009 și 2015. În prezent, Florin Piersic Jr. este membru UNITER și UCIN, fiind o prezență constantă la cele mai importante festivaluri de teatru din țară. În anul 2019, în cadrul Galei Celebrităților FITS a primit Premiul „Virgil Flonda” pentru activitatea profesională în domeniul artelor spectacolului.

TOM ȘI JERRY 2.0

Adaptare după „Jerry și Tom”

de Rick Cleveland

TRADUCEREA: Florin Piersic Jr.

REGIA: Florin Piersic Jr.

SCENOGRAFIA: Tudor Prodan

DIRECTOR DE IMAGINE: Alexandru Condurache

CAMERA ȘI EDITARE VIDEO: Alexandru Condurache și Florin Piersic Jr.

SUNET: Ovidiu Păcurar

ASISTENT REGIE: Corina Predescu

COORDONATOR MARKETING: Daria Ciobanu

MANAGER PROIECT: Claudia Maior

DISTRIBUȚIE: Marius Turdeanu, Ali Deac, Ioan Paraschiv

DURATĂ: 1h35min

Spectacol nerecomandat celor sub 16 ani.

DATA PREMIEREI: 15 iulie 2020

Producția este prezentată printr-un acord cu Concord Theatricals în numele lui Samuel French, Inc. www.concordtheatricals.com

TNRS – Scena Digitală este o platformă online creată de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, unde pot fi vizionate, pe bază de bilet, producțiile Naționalului sibian, înregistrate video în anul 2020, în condiții de calitate HD a sunetului și imaginii. Informații pe larg despre programul de spectacole difuzate pe TNRS – Scena Digitală, aici.