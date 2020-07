Soț și soție vindecați de coronavirus la Sibiu – Mesaj pentru medicii și asistenții de la Spitalul TBC

⇓ Ascultă știrea ⇓

Doi soți din Sibiu, recent vindecați de coronavirus, vor să le mulțumească public medicilor și asistenților care i-au îngrijit cât au fost internați în spital. Aceștia au fost internați în același timp în care, la Spitalul TBC era internată și asistenta de 48 de ani de Sptalul Județean care a murit din cauza infecției cu noul coronavirus.

Internați la TBC cu COVID 19

Dora Pălășan povestește că a ieșit din spital în urmă cu două săptămâni. A fost internată împreună cu soțul ei la Spitalul de Boli Pulmonare din Sibiu. Acolo a aflat despre asistenta medicală de la Județean, infectată și ea cu COVID 19.

„Se împlinesc două săptămâni de când am fost externată, împreună cu soțul meu de la Spitalul de Boli Pulmonare. Eu și soțul meu am avut COVID 19. Fiind acolo, am aflat că este internată o asistenta de la Secția de Nefrologie de la Spitalul Județean. Mi-am imaginat imediat că s-a infectat îngrijind pacienți bolnavi de COVID”, își amintește Dora.

Mesaj de mulțumire pentru medici și asistenții medicali

Sibianca se bucură că acum, este sănătoasă și vrea să le mulțumească medicilor și asistenților care au avut grijă de ea și de soțul ei.

„Nu vreau să vă vorbesc despre ce am trăit eu cu soțul meu, bolnavi fiind. Am avut șansa de a avea o formă foarte ușoară a bolii. Tratamentul este mai greu de suportat dar am trecut și peste asta. Ce vreau să vă spun acum vreau să fie un gest de mulțumire adus personalului din secția COVID de la Spitalul de Boli Pulmonare și un omagiu în memoria tuturor cadrelor medicale care au plătit cu viața, făcându-și meseria pentru salvarea altor vieți”, precizează Dora Pălășan.

„Nu vedeai decât echipamentele ca de cosmonauti”

Aceasta povestește că a fost impresionată de rezistența medicilor din Secția de Boli Infecțioase de la Spitalul de Boli Pulmonare dar și de blândețea cu care îi tratează pe bolnavi.

„Două săptămâni cât am stat în spital, zi de zi ne-au îngrijit medici și asistenți echipați ca niște cosmonauți, în combinezoane impermeabile în care eu cred că nu aș fi rezistat nici o oră. Intrau în fiecare salon după ce băteau la ușă. Partea pur medicală se desfășura ca la carte, aveau răbdare cu toți pacienții, vorbeau frumos, nu răzbătea din comportamentul lor niciun pic de nervozitate sau, știu eu, altfel de manifestări nepotrivite. Aveau paciența necesară ca, după toate procedurile medicale, să asculte fiecare pacient în parte, cu întrebările, problemele și nedumeririle lor. Aveau puterea și răbdarea să mai facă și câte o glumă, sa râdă, să comunice cu noi cei care eram destul de speriați de boală și de situația în care ne aflam, ca pacienți. Din prezența lor fizică nu vedeai decât echipamentele ca de cosmonauți, în toate culorile: negru, portocaliu, galben, roșu”, povestește sibianca.

„Voi rămâne veșnic recunoscătoare celor care ne-au îngrijit”

Aceasta nu poate să îi înțeleagă pe cei care îi condamnă pe medici și pe asistenții medicali, care muncesc în aceastî perioadă până la epuizare.

„Dar cu ce am rămas și nu mă vor părăsi niciodată, sunt ochii lor, ochii lor de îngeri buni fără chip. Le mulțumesc frumos, voi rămâne veșnic recunoscătoare celor care ne-au îngrijit ireproșabil, cu profesionalism și mult, foarte mult suflet. Da, au fost îngerii buni fără chip, care au reușit ca din perioada de internare de COVID să facă o amintire frumoasă pentru mine și pentru soțul meu. Niciodată nu am să-i înțeleg pe cei care hulesc asistentele, asistenții, medicii, care deși au și ei acasă familii și spaima acestei boli nenorocite, îngrijesc cu profesionalism, până la epuizare bolnavii de COVID. Dar asta este alta poveste”, își încheie Dora mesajul transmis medicilor, prin intermediul Ora de Sibiu.