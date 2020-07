Semineu pe lemne “la gata”? Montaj rapid si usor, fara santier acasa!

⇓ Ascultă știrea ⇓

Trendul actual in domeniul seminee sunt modelele modulare prefabricate, care iti sunt livrate acasa in colet, iar tu le montezi rapid si usor, fara santier la tine acasa, deranj, batai de cap sau alte probleme care survin atunci cand construiesti un semineu clasic.

Poate ca iti doresti un semineu la tine acasa, in camera de zi, in dormitor sau in birou, dar ti-e teama de investitie, de elementele de care trebuie sa tii cont cand te apuci de un astfel de proiect, de santier in camin sau de mizeria creata, de timpul investit sau de cheltuaiala mare? Varianta perfecta pentru tine o reprezinta un semineu modular prefabricat!

Este, practic, un semineu “la gata”, complet, iar acum semineul tău poate fi terminat într-o zi! Datorită designului modular, il vei putea instala chiar tu în câteva ore, fără a face deranj, mizerie in casa sau santier de lucru!

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Semineul prefabricat vine cu imbracaminte modulara pe structura metalica si focar pe lemne din gama premium de produse. Fiecare piesa are locul ei: focarul, elementele de prindere si imbracamintea exterioara. Prezinta multe avantaje notabile, care cu siguranta te vor convinge.

Imbracamintea inclusa in setul de constructie al semineului este de diferite materiale, forme si design-uri: imbracaminte ceramica (crem, gri, alba), imbracaminte metalica (alb, negru), sau seminee din piatra (stone, grafit, etc.), cu cahle decorative (clasice sau cu motive traditionale), potrivindu-se in orice tip de locuinta: moderna, rustica, eleganta, clasica, contemporana.

AVANTAJELE unui semineu la gata, modular sunt multe:

–Nu necesita unelte speciale pentru montaj, adezivi sau alte materiale de finisaj

-Elimina santierul in casa – montaj fara praf si deranj prea mare

-Intuitiv si usor de instalat – veti construi semineul in doar cateva ore

-Exclude total sau partial costisitoarea manopera a meseriasilor la montaj

-Ofera mobilitate – daca schimbi locuinta sau te muti, poti lua semineul cu tine!

-Prezinta finisaj semineu exclusivist, modern si foarte atragator!

– Se potriveste perfect tendintelor actuale de arhitectura

–Ecologic – respecta standardele de proiectare ecologica

Dintre aceste tipuri seminee, focarul de semineu SIMPLE BOX este cel mai cautat si mai apreciat de clienti, fiind in topul preferintelor cand vine vorba de seminee prefabricate. Este si foarte accesibil la pret, fiind modelul cel mai ieftin din gama aceasta de dispozitive termice.

Focarul de semineu are deschiderea pe colt cu două geamuri de sticla, fiind dotat cu un mâner atractiv, perforat, care îmbunătățește ușurința in utilizare. Semineul vine cu 2 opțiuni de culoare, astfel încât să il poti incadra in camere precum sufrageria sau camera de zi.

Semineele SIMPLE BOX sunt echipate cu un sistem de autocuratare a sticlei. Nu ocupa mult spatiu, iar randamentul este ridicat! Datorită imbracamintii prefabricate SIMPLE BOX, ai posibilitatea de a-ti planifica instalarea șemineului într-un anumit buget! Singurul cost suplimentar este cel al accesoriilor de conectare la cosul de fum, pentru care ai nevoie de instructiuni montaj cos de fum. Acest model face parte din clasa energetica A si incalzeste suprafete de pana la 140 mp!

Ca modelul de mai sus, si gama EASY BOX este tot un set de constructie ce consta dintr-o camera de ardere pentru semineu, o baza si o carcasa modulara cu accesorii necesare pentru instalarea corecta. Asamblarea tuturor elementelor este extrem de usoara.

Please enable JavaScript



Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pentru ca stim ca timpul este mereu o problema in epoca contemporana, am conceput produsul nostru astfel incat instalarea acestuia sa fie cat mai rapida si intuitiva. Cateva ore sunt suficiente pentru a va bucura de atmosfera calda si de vederea unui dans de flacari minunat!

Focarul inclus in kit este din categoria focarelor profesionale, foarte moderne si atractive, cu 2 sau chiar 3 laturi de sticla termorezistenta dubla, atentie la cele mai mici detalii si o ardere curata si perfecta in interiorul incintei care pastreaza sticla curata!

Minimalismul imbracamintii il face sa se incadreze perfect in orice interior. Semineul modular prefabricat este un raspuns perfect la tendintele actuale in designul interior. Proportiile perfecte vor crea o atmosfera confortabila. Iar pretul? Este mult, mult mai mic decat toata investitia pentru constructia unui semineu clasic pe lemne, pe gaz sau pe peleti!

Daca insa iti doresti un model de semineu exclusivist la gata, exista si o gama speciala, cu imbracaminte semineu din piatra. Gama de seminee complete HORIZON este una ce cuprinde focare dintre cele mai de top marca Hoxter, finisate cu imbracaminte modulara prefabricata din imitatie piatra, cu sticla pe colt. Aspectul unui astfel de semineu este spectaculos, exclusivist chiar, devenind principalul obiect de decor al locuintei, dar si o sursa de incalzire potrivita!

Semineele HORIZON sunt disponibile in variante cu 2 sau 3 laturi finisate la gata, pe inaltimi diferite: modele cu nuante diferite pe piesele preasamblate – masca din Ceramica Premium si modele din piatra cu design: granit/stone, graphite, marmura etc.

Focarele sunt fabricate din materiale de inalta calitate, cu urmatoarele caracteristici:

-vopsite cu vopsea ecologica termorezistenta pana la 600º C si extrem de rezistenta la deteriorari.

-captusite la interior cu samota speciala arsa cu densitate de 2000 kg / mc si o rezistenta de pana la 1200º C.

-pierderi minime de combustibil: ardere mai eficienta cu reziduuri de cenusa reduse

-usa glisanta, care garanteaza etanseitate maxima

-sticla dubla pentru un randament mai bun

-are un randament mare (asemanator cu al unui termosemineu pe peleti)

Nu in ultimul rand, focarele Hoxter sunt gandite pentru a functiona o viata intreaga astfel incat componentele consumabile de pe colt sa poata fi inlocuite din interior fara a strica hota semineului.

In final, daca locuinta ta este gandita si proiectata in stil clasic, rustic sau vintage, iti recomandam sobele tip semineu modulare. Aceste sobe tip semineu moderne si cu randament ridicat, ofera o vizibilitate mare pe sticla, fiind captusite la interior cu samota pentru a mentine sticla cat mai curata in timpul arderii. Modelele de soba gata montate, pregatite de a fi amplasate oriunde de catre beneficiar, capata tot mai mult teren in tendintele termice din ultima perioada!

Aceste modele de seminee preasamblate ofera un focar de inalta calitate, dar si o masca de semineu moderna, ce reprezinta imbracamintea tip masca compusa din cahle ceramice decorative (albe sau negre), precum si celalalte detalii de structura premontate.

Elementele preansamblate si premontate, de asemenea, nu fac deranjul santierului la tine acasa, montajul este unul foarte simplu si rapid, ce poate fi efectuat de oricine, cu minima indemanare si este un semineu mobil, care poate fi mutat in cazul schimbarii locuintei. Apoi, un astfel de semineu inlocuieste constructia unui semineu traditional din caramida, rigips sau ipsos, scapandu-te de manopera costisitoare, fiind mult mai accesibil din toate punctele de vedere (pret, timp, etc.)!

Astfel, un semineu modular prefabricat este un kit complet de constructie, adica un semineu prefabricat cu imbracaminte modulara pe structura metalica si focar pe lemne din gama premium. Nu necesita unelte speciale pentru montaj, adezivi sau alte materiale de finisaj. Intuitiv si usor de instalat, fara praf si deranj prea mare! Ia legatura cu cei de la PEFOC pentru mai multe detalii, accesorii (grila semineu, burlane, solutii racordare, etc) sau daca ti-a facut cu ochiul vreun semineu la gata!

Un semineu modular prefabricat poate fi alegerea perfecta pentru incalzirea caminului tau!