Imagini virale – Cum se salută liderii UE în vreme de pandemie

Este prima întâlnire la care șefii de stat și de guvern participă în persoană, de la debutul pandemiei, până acum discuțiile între liderii UE având loc în sistem de videoconferință.

Imaginile cu membrii Consiliului European, înaintea ședinței de la Bruxelles, au devenit virale. Angela Merkel, Mark Rutte, Charles Michel sau Klaus Iohannis au înlocuit strânsul mâinilor și s-au salutat cu cotul. Pentru organizarea acestui summit s-au luat măsuri stricte de protecție.

The kids are having fun at the European Council. #euco #thuglife #newnormal #creative #handshakes pic.twitter.com/CErQtiTTQ8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) July 17, 2020