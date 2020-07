Raliul Sibiului revine pe macadam în 2020

⇓ Ascultă știrea ⇓

După mai multe luni de restricții, Sibiul redevine, în luna august 2020, capitala motorsportului românesc. La Raliul Sibiului, între 13 și 15 august 2020, cei mai buni piloți din țară vor avea ocazia să-și testeze la maxim energiile, pe trasee senzaționale și extrem de solicitante. Toți cei care iubesc motorsportul știu că Raliul Sibiului s-a consacrat pe macadam, astfel că organizatorii din acest an al etapei de la Sibiu-Sibiu Racing Team – își propun să reînvie legenda și să valorifice cele mai frumoase particularități ale macadamului.

După ce s-au implicat, ani la rând, în promovarea motorsportului sibian, din postura de concurenți, Sibiu Racing Team, organizatorii etapei a treia din cadrul Campionatului Național de Raliuri, și-au asumat o nouă provocare-aceea de a reînvia legenda macadamului la Sibiu. Sibienii, dar și iubitorii motorsportului românesc vor fi martorii unei incursiuni spectaculoase, pe cele mai dificile trasee din județ, alături de cele mai bune echipaje de la noi din țară. Probele de noapte vor ”condimenta” evenimentul și vor testa la maxim echipajele care se vor alinia la start.

”Să organizezi o etapă de raliu, mai ales raliul de casă, cred că este visul fiecărui iubitor de motorsport. Încă din anul 2003 am avut legături strânse cu organizatorul raliului de la Sibiu, unde am participat în calitate de oficial din partea clubului. Așa a apărut dorința de a organiza o etapă din CNR. Pe lângă aceasta, am găsit o echipă foarte mișto, dornică să se implice în organizarea unei etape de poveste la Sibiu și sunt sigur că împreună vom face o treabă excelentă. Ca și particularități, pregătim intens probe dintre cele mai îndrăgite și renumite-așa cum este Șanta, dar vom adăuga și multe alte surprize, în ambele zile de concurs, dar și SuperSpeciala din “groapă” unde vor alerga 2 mașini, în paralel. Sunt sigur că toți concurenții vor fi încântați, mai ales că o dată cu Raliul Sibiului 2020 se va consemna și revenirea la macadam. Sibiul a început și trebuie să continue pe macadam! De mic am fost pe probele de macadam iar Sibiul trebuie să fie macadam. Într-adevăr, eforturile pe care le depunem pentru a avea probe bune, sunt foarte mari, dar merită orice sacrificiu! Mai mult decât atât, pandemia ne-a cam dat de furcă, dar vom respecta toate măsurile impuse de autorități și ne bazăm pe faptul că publicul din Sibiu este unul înțelegător și cu suflet mare”, a declarat Horațiu Baltador, președintele Sibiu Racing Team-organizator al Raliului Sibiului 2020.

Reprezentanții Sibiu Racing Team, organizatori ai Raliului Sibiului 2020, au în plan desfășurarea unui eveniment complet, presărat cu o mulțime de evenimente conexe și își propun să găsească numitorul comun al celor două domenii în care Sibiul are tradiție: cultura și sportul, contribuind la creșterea prestigiului urbei de pe Cibin, ca un oraș sigur, care respiră sport și cultură, o destinație a cărui farmec taie respirație tuturor celor care îi trec pragul.

Etapa a III-a a Campionatului Național de Raliuri este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Raliul Sibiului 2020 este un eveniment cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2020 și de Consiliul Județean Sibiu prin Serviciul Publi Transilvania Sibiu. Mașina oficială a Raliului Sibiului 2020 este oferită de Autoklass Sibiu. Parteneri: Școala de șoferi Elit, Aria, Bucur Tunning, Print Center.

Parteneri media: KissFm, RallyMax, TVR 1.