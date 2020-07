Sebastian Barbu: ”Raliul de la Sibiu rămâne o legendă printre raliurile de pe plan internațional”

O lună a mai rămas până la Startul Raliului Sibiului, iar pregătirile au intrat pe ultima sută de metri. În acest context, am vorbit cu Sebastian Barbu, câștigătorul etapei de anul trecut, de la Sibiu. L-am ”prins” în plin proces de acomodare în dreapta lui Alex Ardelean, al cărui copilot va fi în Raliul de la Harghita și Brașov (17-18 iulie 2020).

R: După o lungă perioadă în care am fost nevoiți să stăm în casă, iată că ne putem bucura, din nou, de competițiile de motorsport-printre puținele discipline sportive care au reînceput momentan. Cum a fost perioada de ”stat acasă” pentru tine?

Sebastian Barbu: Perioada de stat acasă a fost foarte frumoasă pentru mine. Am petrecut-o alături de Elena, soția mea, și de Petra, fetița noastră. Am tot spus că atunci când o să avem un copil, îmi doresc să fiu alături, cât mai mult timp, lucru care s-a și întâmplat cu o dată cu ”starea de urgență”. Nu regret nici o secundă pe care am petrecut-o acasă. Au fost două luni care ne-au legat și mai tare ca familie. Desigur, mi-am făcut timp și de treburile mele personale, am făcut multă pregătire fizică și am vizionat multe video-uri on-board, din mașina de curse. Au fost două luni care au trecut destul de repede.

R: Alături de Bogdan Iancu, ai avut un sezon 2019 foarte bun-ați încheiat pe locul 4 la general, ați câștigat raliul de casă, dar anul acesta nu ați reușit să începeți, probabil așa cum v-ați dorit. Ați lipsit de la Argeș. Este aceasta o consecință a efectelor pandemiei? Care vă sunt obiectivele pentru anul acesta?

Sebastian Barbu: Din păcate, da… Nu am putut să le cer partenerilor noștri ceea ce, la ora actuală, este imposibil. Am convenit că va fi un an mai special. O să luăm startul la Sibiu și, probabil, la încă o etapă. Sper să reușim să facem o figură bună în cursele în care o să luăm startul, să nu dezamărgim și sigur, pentru la anul, vom găsim resursele necesare pentru a parcurge un sezon complet.

R: Din fericire, nu vei rata etapa a doua a CNRB, însă ai trecut copilot, alături de Alex Ardelean. Cum s-a produs această ”schimbare”și ce așteptări ai de la Raliul Harghitei&Brașovului?

Sebastian Barbu: Sincer să fiu, eu copilot mi-am dorit să fiu, dar nu mi-a ieșit. Alături de Alex nu îmi va fi ușor, după atâta pauză, dar cred că mă voi descurca. Am sărit în ajutorul lui pentru că eu cred că poate pilota mai bine și mai correct- lucruri care îl vor face mai rapid pe probele speciale. Am luat totul pas cu pas și am încercat să găsesc problemele existente. Până la ora actuală eu zic ca totul merge bine. Urmează să înceapă raliul, după care o să mai povestim…

R: Etapa următoare se va desfășura la Sibiu, între 14 și 15 august 2020. Anul trecut ai câștigat etapa de aici, acum ai trecut în organizare…

Sebastian Barbu: Am decis să ajut în organizare pentru că toți ceilalți implicați în acest proiect îmi sunt prieteni foarte buni. Vreau să ajut și vreau să facem un raliu cât mai bun. Întradevăr, Raliul Sibiului e cunoscut drept cel mai dur, însă de anul acesta lucrurile se vor schimba

R: Așadar, Sibiu Racing Team și-a asumat, anul acesta, organizarea etapei a treia din Campionatul Național de Raliuri. La ce să se aștepte concurenții care vor veni la Raliul Sibiului?

Sebastian Barbu: Pentru că este un an special și raliul va fi special…În primul rând, va reveni pe macadam, după ani buni în care s-a desfășurat pe asfalt. Participanții vor fi așteptați într-o locație nouă a parcului de service, parcului închis și festivității de premiere. Probele s-au schimbat și ele, vor fi mai multe probe distincte, printre care una nouă, un drum nou-nouț, o alta care nu s-a mai ținut de multă vreme și clar, nu putea lipsi din acest raliu, coborârea pe Șanta- pe noapte și pe zi. Va fi, din nou, un raliu adevărat pe macadam. Mă bucură extrem faptul că, de fiecare dată, la Sibiu, lucruri au fost altfel, și cu toate obstacolele întâmpinate, organizatorii au reușit un raliu foarte bun.

R: Să organizezi un raliul 100% de macadam, știu toți iubitorii de motorsport că nu este deloc ușor. În ultimii ani am avut etapă doar de asfalt la Sibiu. Care au fost argumentele de revenire la macadam?

Sebastian Barbu: ”Legenda revine pe macadam” cam de aici pornește toată ideea. Și eu și mulți alți piloți din campionat avem amintiri plăcute de la Sibiu, mai ales de atunci când era pe macadam. Raliul de la Sibiu este și va rămâne, în continuare, o „legendă” printre raliurile de pe plan internațional.

R: Ai un mesaj pentru iubitorii de motorsport, în perspectiva Raliului Sibiului 2020?

Sebastian Barbu: Sincer, nu pot decât să le urez multă sănătate și să îi rog să mai aibă puțină răbdare, până când lucrurile vor reveni la normal. Între timp, ne pot urmări online și sperăm ca totul să fie bine!

Raliul Sibiului 2020, etapa a III-a a Campionatului Național de Raliuri va avea loc între 13 și 15 august și este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Evenimentul este cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2020 și de Consiliul Județean Sibiu prin Serviciul Publi Transilvania Sibiu. Mașina oficială a Raliului Sibiului 2020 este oferită de Autoklass.

Parteneri: Școala de șoferi Elit, Aria, Bucur Tunning, Print Center. Parteneri media: KissFm, RallyMax, TVR 1, Sibiu 100 și Ora de Sibiu.