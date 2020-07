Andreea Esca dezvăluie că a avut Covid 19 – S-a îmbolnăvit ea, soțul și băiatul – Prin ce au trecut

Andreea Esca revine pe ecrane după o perioadă în care s-au făcut speculații cum că ar fi infectată cu Covid 19. Andreea Esca a lămurit misterul și declarat într-un interviu la ProTV că a fost infectată cu Covid 19 atât ea, cât și soțul ei și băiatul Aris. După un test negativ, la câteva zile a simțit că și-a pierdut mirosul în timp ce gătea și a repetat testul care a ieșit pozitiv.

”Găteam cartofi cu usturoi și mi-am dat seama că nu simt nimic. Apoi am mirosit niște parfumuri și nu simțeam nimic. Apoi mi-am pierdut gustul. Așa că am făcut testul din nou și a ieșit pozitiv” a declarat Andreea Esca, la care boala a fost mai mult ca un „roșu în gât”. Soțul vedetei Pro TV a fost însă mai grav și a ajuns pe ATI, nefiind încă recuperat complet.

”Pentru soțul meu a fost mai grav. Alex e un om care face sport, nu fumează, are 50 de ani. A ajuns la Terapie Intensivă. Nu înțelegeam cum a cedat organismul unui om atât de puternic, care face toate sporturile extreme. Plămânii lui au fost atât de afectați într-un timp atât de scurt și a ajuns la Terapie Intensivă foarte repede, unde a stat foarte multe zile. Este incredibil cât de repede te poți deteriora de la o zi la alta de la acest nemernic de virus despre care știm atât de puține lucruri”, a declarat Andreea Esca, care nu știe de unde s-a putut infecta și nu crede că a fost petrecerea de la Olimp, despre care a scris presa.

”Și noi, ca și alții am avut momente în care am lăsat garda jos, ceea ce este foarte rău. A fost foarte rău. Nu este momentul să lăsăm garda jos. Și eu am avut reacția omului care nu mai poate, care a stat mult în casă. Pentru mine este îngrozitor că nu pot să iau pe nimeni în brațe. Dar aceste mici neglijențe te pot costa. Pe noi ne-au costat. Că a fost acolo sau în altă parte, nici nu mai contează”, a declarat Esca.