Adrian Bibu și-a lansat platforma program pentru funcția de primar al Sibiului – „Veți vedea proiecte mari și foarte mari”

Platforma program a candidatului PNL la funcția de primar al Sibiului, Adrian Bibu, a fost postată astăzi pe www.sibibu.ro, site lansat odată cu preluarea funcției de consilier local, în urmă cu peste un an.

“Pe sibibu.ro am comunicat cu sibienii, le-am spus care sunt opiniilemeledespreorassi mi-am explicat voturile din Consiliul Local. Pe site am prezentat si o parte dintre oamenii care, după părerea mea, participă zi de zi la construcția unui Sibiu mai bun. Din aceste motive am decis împreună cu echipa mea să folosim sibibu.ro pentru mediatizarea platformei program” , spune Adrian Bibu, candidatul PNL Sibiu la funcția de primar.

Documentul are 12 pagini și este structurat în două părți, una dedicată PROIECTELOR MAJORE, precum TRENUL PERIURBAN, ZONA METROPOLITANĂ, COMPLEXUL COMPETIȚIONAL , NOUL SPITAL JUDEȚEAN și INVESTIȚII ÎN EDUCAȚIE și alta în care sunt descrise priorități din domeniul urbanismului, sportului, societății civile , mediului și din alte domenii.

„Tot acest program transmite următorul mesaj: Sibiul trebuie nu doar să țină pasul cu vremurile, ci să fie, așa cum se întâmpla odată, înaintea lor.

Vă propun un oraș în care deciziile se iau cu gândul la viitorul de peste zece ani, nu de peste zece luni și care găsește soluții, nu scuze! Veți vedea proiecte mari și foarte mari. Unii vor spune că nu sunt bani, alții, că juridic lucrurile sunt complicate… Vor spune lucruri pe care le-am auzit destul în România! Sunt lucruri care s-au realizat în alte orașe din țară. Orașe care în alți ani erau obișnuite să vină să învețe că se poate de aici, din Sibiu”, mai spune Adrian Bibu.

Platforma program poate fi lecturată în detaliu pe www.sibibu.ro, dar va fi prezentată, pe capitole sau subiecte, până la alegerile locale prin intermediul presei și rețelelor online.