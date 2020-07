Horaţiu Baltador: „Atât probele, cât și organizarea Raliului Sibiului se vor ridica la nivelul la care ar trebui organizată o etapă în românia”

Horațiu Baltador este cel de numele căruia se leagă cele mai multe responsabilități în ceea ce privește organizarea Raliului Sibiului 2020. Vorbim de o etapă specială, prin prisma situației pandemice pe care o trăim cu toții, dar care, cu siguranță, va rămâne emblematică pentru Campionatul Național de Raliuri! Anul acesta, legenda revine pe macadam, așa că ne-am propus să aflăm tocmai de la Horațiu, la ce să ne așteptăm de la această etapă.

Sibiu Racing Team și-a asumat, anul acesta, organizarea celei de a III-a etape a CNRB. O echipă ”aproape” nouă de organizare. De unde această idee, de a vă implica în organizarea Raliului Sibiului și de ce pe macadam?

Horațiu Baltador: “Din anul 2003 am fost implicat în organizarea raliului la Sibiu, aceasta de fapt a fost și pista de lansare cu adevărat în lumea motorsportului. A fost ceva ce mi-a plăcut foarte mult, am văzut oameni devotați în ceea ce se întâmpla pe și în afara probelor, iar toate acestea mi s-au întipărit în minte. Macadam, da, după mine, piloții adevărați sunt pe macadam, iar Sibiul a început pe macadam și trebuie să continue pe macadam.”

Mai sunt doar câteva zile până când documentele pentru Raliul Sibiului 2020, a treia etapă din Campionatul Național de Raliuri Betano, vor deveni oficiale și suntem siguri că toată lumea le așteaptă. Povestește-ne, ceea ce poți ”divulga” momentan. De ce macadam și la ce să se aștepte competitorii, în acest an?

Horațiu Baltador: “Încercam, în acest an, chiar dacă bugetul ne limitează, să aducem probele la așteptările concurenților, să găsească o organizare așa cum au fost obișnuiți în anii precedenți. Pentru spectatori o să punem la dispoziție, din păcate, în acest an varianta online, cu probe transmise live și fără prea bine cunoscutul Start Festiv, la care se strângea un public numeros, care ne primea cu brațele deschise. Despre probe, povestim după data de 24 iulie 2020.”

Care a fost cea mai mare provocare a voastră în ceea ce privește organizarea?

Horațiu Baltador: “Provocarea cea mai mare este să ne ridicăm la un nivel cât mai aproape de ce au reușit cei care au organizat acest raliu în anii precedenți. Cu ajutorul sponsorilor și al autorităților locale, credem, și sunt convins că vom reuși să organizăm un raliu pe placul tuturor celor care sunt angrenați în acest eveniment.”

Sunt mulți sceptici care spun că macadamul de la Sibiu este mult prea dur sau că traseele ar putea să fie mult prea dificile. Ce mesaj ai pentru aceștia?

Horațiu Baltador: “Într-adevăr, macadamul de la Sibiu a fost unul din cele mai dure etape din campionat, dar frumusețea probelor și organizarea etapelor a fost și va fi ceva ce nu poate să lipsească din portofoliul celor care participă în lumea raliului. Vreau să asigur pe toată lumea că atât probele, cât și organizarea acestei etape se vor ridica la nivelul la care ar trebui să fie organizată o etapă în România.”

Care este cea mai frumoasă amintire a ta din vemurile în care Raliul Sibiului însemna macadam?

Horațiu Baltador: “Am multe amintiri frumoase de la etapele de la Sibiu. Una care a rămas în mintea mea este din 2013, când împreuna cu Sebi Barbu, am câștigat pe ultima proba, mai precis, pe atunci Superspeciala din “Groapă”. Înainte de acea proba eram pe locul 2 la 2WD și pe locul 11 la general, la +2.0 sec de locul 1. Împreuna cu Sebi am decis să mergem maxim din ceea ce putem și am terminat la 2.9 secunde de locul 2. A fost una din cele mai frumoase realizări ale mele, de când merg la raliu.”

Anii trecuți, Sibiul s-a bucurat de participare extrem de mare, în rândul piloților. Care sunt așteptările tale în acest sens, în ceea ce privește Raliul Sibiului 2020?

Horațiu Baltador: “Sibiul, în general, a avut un număr foarte mare de sportivi la start și sunt sigur că și în acest an, prin ceea ce pregătim, vom avea o listă lungă de participanți. Interesul de a lua startul la Sibiu este destul de mare. Sunt sunat în fiecare zi de o mulțime de concurenți care mă întreabă cum va fi și ceea ce-i interesează cel mai mult, ”cum sunt probele?”. Ma bazez foarte mult pe echipa care stă în spatele organizării acestei etape și nu-mi fac griji că nu va fi un număr aproape de maximul permis de regulament.”

Probabil mulți se întreabă care va fi statutul tău la Raliul Sibiului, mai ales că Alex Ardelean, alături de care concurai, a participat la Harghita și Brașov cu Sebi Barbu…

Horațiu Baltador: “Pentru restul campionatului, o să revin, din nou, în dreapta lui Alex Ardelean, pe care l-am lăsat la etapa de la Brașov-Harghita să culeagă din experiența lui Sebi. Îmi pare rău ca nu am putut fi alături de el, dar bussines-ul se află pe un drum foarte bun și a fost mare, mare nevoie de mine.”

Ce mesaj ai pentru iubitorii motorsportului sibian și nu numai, având în vedere că anul acesta nu ne vom putea baza pe aceeași susținere din partea spectatorilor?

Horațiu Baltador: “Da, din păcate, în acest an ne vom axa mai mult pe partea online, vreau să cer publicului să ne înțeleagă că nu ne vom putea întâlni la startul festiv sau pe probele speciale și să respecte, în totalitate cerințele autorităților și organizatorilor. Promitem că în 2021 vor avea parte un raliu așa cum își doresc!Până atunci, le transmit tuturor iubitorilor de motorsport să rămână conectați cu noi online, să respecte indicațiile autorităților și toate măsurile, pentru că numai așa ne vom putea revedea, cu toții, cât mai curând!”

Raliul Sibiului 2020, etapa a III-a a Campionatului Național de Raliuri Betano va avea loc între 14 și 15 august și este un eveniment organizat de Sibiu Racing Team, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv.

Evenimentul este cofinanțat de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2020 și de Consiliul Județean Sibiu prin Serviciul Public Transilvania Sibiu.

Mașina oficială a Raliului Sibiului 2020 este oferită de Autoklass.

Parteneri: Școala de șoferi Elit, Aria, Bucur Tuning, Gorgandin, Print Center, Sparco.

Parteneri media: TVR 1, RallyMax, KissFm, Rock Fm, Sibiu 100, Ora de Sibiu, AutoExpert, Auto, Motor și Sport.