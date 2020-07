Raliul Liniei Întâi – Organizat în premieră la Sibiu pentru “soldații care luptă cu inamicul invizibil”

În semn de apreciere pentru eforturile depuse în ultimele luni de cadrele din linia întâi, Sibiu Racing Team, organizează luni, 27 iulie 2020, un eveniment inedit- Raliul Liniei Întâi-în avanpremiera etapei naționale.

Ultimele luni au însemnat, pentru noi toți, o luptă crâncenă cu un inamic invizibil. Medici, pompieri, polițiști, jandarmi, autorități locale, chiar și jurnaliști, s-au aflat în prima linie a acestei ”lupte continue pentru supraviețuire”, o luptă care a însemnat pentru acești ”soldați” eforturi supraomenești, un volum colosal de muncă și vrem să le răsplătim toate aceste eforturi.

Piloți de marcă, care concurează în campionatul național sub semnul Sibiu Racing Team, vor astfel să își exprime recunoștința și aprecierea pentru toate cadrele aflate în prima linie în lupta cu pandemia de coronavirus și își propun să le răsplătească eforturile cu o experiență inedită, aceea de copilot de raliu.

”În toate aceste ultime luni, viața noastră, a tuturor, s-a schimbat. Majoritatea am fost nevoiți să stăm acasă- am fost privilegiați. Am petrecut timp în familie, am avut grijă de cei dragi și ne-am îngrijit ca lucrurile să nu degenereze. Am avut ”îngeri” care nu s-au putut bucura de acest privilegiu. Au fost și sunt încă, în prima linie, în această luptă. Ei nu pot sta acasă, lucrează până la epuizare, punându-și viața în pericol, pentru noi, toți. Medici, asistenți, ambulanțieri, pompieri, polițiști, jandarmi, autorități locale direct implicate în lupta cu inamicul invizibil al zilelor noastre, jurnaliști- pentru noi sunt supraeroi. Vrem să încercăm astfel, să ne exprimăm recunoștința și aprecierea pentru toate eforturile pe care le depun zi de zi și, în măsuri de maximă siguranță, încercăm să le oferim o experiență inedită, aceea de copilot, în cadrul Raliului Liniei Întâi”, a declarat Horațiu Baltador, președintele Sibiu Racing Team, organizator al Raliului Sibiului 2020-etapa a II-a din Campionatul Național de Raliuri Betano.

Evenimentul urmează să aibă loc luni, 27 iulie 2020, la Terenul Auto Ștrand (în spatele bazei Pompierul), între orele 9:00 și 16:00!