VIDEO Anchetă la IPJ Sibiu – O tânără spune că a fost agresată de un agent în secția de Poliție

Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu a demarat o anchetă internă după ce o femeie a reclamat că ar fi fost agresată de un agent chiar în incinta secției de Poliție. Sibianca spune că s-a dus la IPJ ca să solicite o adeverință care să certifice faptul că i-a fost furată cartea de identitate dar a fost scoasă afară din secție de un polițist recalcitrant. Aceasta a filmat cu telefonul mobil discuția purtată cu agentul după presupusa agresiune.

„M-a împins afară din secția de Poliție”

Tânăra a povestit pentru Ora de Sibiu că, în data de 4 iunie i-a fost furat portofelul cu bani și cu acte. A făcut reclamație la Poliție și a așteptat timp de o lună finalizarea anchetei. Între timp, s-a înscris la facultate și a avut nevoie de un act de identitate. Le-a cerut polițiștilor o adeverință pe care să o prezinte la înscriere, ca dovadă că se fac cercetări și este o anchetă în curs privind furtul cărții de identitate.

„După ce am reclamat furtul portofelului, mi-au spus să aștept că mă sună ei dar din 5 iunie nu am mai primit niciun semn de la Poliție. Miercuri dimineață m-am dus să solicit adeverință pentru facultate. Ofițerul se serviciu mi-a spus să mă întorc la 17:30, pentru că atunci lucrează ofițerul care se ocupă de caz. Așa am făcut. M-am dus la Poliția Municipiului Sibiu și acolo era același ofițer ca și dimineața și mi-a spus că nu mă poate ajuta, că polițistul care se ocupă de caz lucrează în alt schimb și că el nu a știut. Mi-a vorbit pe un ton răstit ca și cum l-aș fi deranjat și atunci l-am întrebat de câte ori trebuie să vin la Poliție pentru o amărâtă de adeverință de care eu am nevoie urgent. Atunci m-a invitat să ies afară. Am insistat să mi se dea un răspuns și atunci mi-a cerut actul de identitate. I-am spus că ăsta e motivul pentru care mă aflu acolo, că nu am actul de identitate, mi-a fost furat. Insista să i-l prezint și m-a bruscat, practic m-a împins afară din secția de Poliție”, povestește tânăra, sub protecția anonimatului.

Anchetă internă la IPJ Sibiu

Agentul de Poliție recunoaște că a făcut o greșeală cu privire la programul de lucru al ofițerului de caz, dar spune că a rugat-o să revină a doua zi, moment în care aceasta a amenințat că nu părăsește sediul de Poliție până nu i se eliberează adeverința. Agentul spune că a invitat-o să părăsească sediul, însă, din cauză că aceasta a refuzat, a condus-o în afara incintei, ceea ce a generat o situație conflictuală, femeia considerând că a fost bruscată.

„În urma producerii acestui incident, comanda I.P.J. Sibiu, prin Compartimentul Control Intern, a dispus declanșarea unei anchete interne în vederea stabilirii situației de fapt. În funcție de rezultatul cercetărilor vor fi luate măsuri în consecință”, a precizat Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.