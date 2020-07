VIDEO – Sibian ucis cu sânge rece la Timișoara – Polițiștii au reținut un suspect

Scene sângeroase la Timișoara, noaptea trecută. Un bărbat a fost ucis la Gara de Nord, în apropierea unui terase. Bărbatul ucis era din Sibiu și avea 34 de ani, transmit reprezentanții IPJ Timiș.

Sibianul a fost găsit fără suflare, prăbușit într-o baltă de sânge, de un trecător care a dat alarma. Fusese omorât cu o lovitură de cuțit în zona pieptului și zăcea în apropiere de linia de la care pleacă trenurile de Reșita.

Polițiștii de la Transporturi Feroviare și de la IPJ Timiș au început cercetările. Criminaliștii prelevează probe și încearcă să descopere indicii care să-i duca pe urmele agresorului.

Cazul de omor a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. Polițiștii au reținut un prim suspect în acest caz. Este vorba despre un tânăr care a fost depistat dormind pe o bancă, în Piața 700.

VIDEO: George Stefăniță

Sursă: Opinia Timișoarei