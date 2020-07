Cei mai tari meseriasi in domeniul seminee din Sibiu!

Cand vine vorba de constructia unui semineu, a unui termosemineu, soba pe lemne sau centrala, pe langa un dispozitiv de incalzire de incredere si de inalta calitate, ai nevoie si de o echipa de meseriasi profesionisti, hornari autorizati sau mesteri cu experienta in domeniu care sa iti furnizeze servicii de calitate, sigure si, mai ales, durabile!

In etapa cand alegeti un semineu lemne sau o soba, indiferent de tipul lor, trebuie sa va asigurati ca acestea sunt performante, sigure si durabile. Si pentru ca sistemul de cos de fum merge “mana in mana” cu sursa de incalzire, si in acest caz este esential ca serviciile la care apelati (instalare, curatare, intretinere) sa fie executate de profesionisti. In special, cosul de fum trebuie sa fie foarte bine construit, racordat la sursa de caldura si pus in functiune, deoarece reprezinta cea mai importanta piesa dintr-un astfel de sistem termic.

Prima regula in domeniul termic este: constructia semineelor si instalarea cosurilor de fum trebuie facute cu responsabilitate, intrucat trebuie sa fie sisteme sigure pentru casa si familie. In caz contrar, sunt puse in pericol viata oamenilor, dar si a bunurilor. Unii se intreaba de ce sa alegi un gratar profesional pentru curte, iar acelasi lucru e valabil si in domeniul seminee: e important sa stii de ce un focar de semineu trebuie sa fie profesional! Va recomandam sa nu faceti compromisuri cand vine vorba de sursa termica a locuintei sau sistemele de cos fum!

Si in plus: atentie la cine apelati – nu toti meseriasii sunt de incredere sau profesionisti! In acest articol iti prezentam o echipa de mesteri calificati si cu experienta – echipa PEFOC si partenerii lor de incredere cu care colaboreaza in toata tara, care ofera servicii promte, profesionalism. Asadar, indferent de judetul in care va aflati, va recomandam sa apelati la ei.

In judetul Sibiu exista mai multe subechipe de lucru pe teren care lucreaza pe tot segmentul de produse din domeniul termic. Ele sunt unele dintre cele mai competente si de incredere din judet si nu numai. Cu experienta vasta in domeniul semineelor, pun la dispozitie toata indemanarea si cunostintele pentru ca lucrarile pe care le executa sa ofere singuranta si durata lunga de viata.

Printre serviciile pe care le presteaza se numara: lucrari si constructie de semineu de perete, soba pe lemne, centrala pe peleti sau cosuri de fum ceramice si din inox, in diverse localitati din judetul Sibiu: Cisnadie, Selimbar, Avrig, Talmaciu, Saliste, Medias, Sadu etc.

Echipa executa cu profesionalism si pasiune orice lucrare pentru orice tip de semineu: pe gaz, pe lemne, peleti sau bio seminee, decorative, traditionale, modern sau clasice. Iar portofoliul de modele bogat dovedeste acest lucru. In plus, se pot monta si sobe si cosuri de fum, respectand toate normele de siguranta si protectie.

De asemenea, mesterii sunt dedicati constructiei de cosuri de fum profesionale, atat ceramice, zidite, cat si din inox, adica sisteme de evacuare profesioniste de calitate inalta, dintre cele mai bune in domeniu.

In plus, mesterii se axeaza si pe constructia de seminee cu recuperare de caldura – acestea sunt mai recente pe piata, insa vin cu avantajul tehnologiei calorice avansate. Arderea lemnului urmareste acelasi proces, diferenta fiind ca eliberarea de caldura se va produce in mod rationat, ceea ce se traduce in incalzirea locuintei in mod sustinut, treptat. Astfel de seminee sunt ideale pentru locuintele de familie, evitand trezitul noaptea pentru realimentarea focarului.

Dar cea mai solicitata gama de servicii o reprezinta constructia si montajul de semineu pe colt sau sobe pe lemne, diverse tipuri, ca de exemplu: seminee moderne si clasice (focare clasice, cu 2 sau 3 laturi de sticla, drept sau pe colt) sau termoseminee (de tip centrala), constructie de sobe pe lemne rustice, din fonta sau otel, placate cu cahle decorative ceramice, in locuinte, cabane sau case de vacanta

Pentru cei mai pretentiosi, echipa de meseriasi se ocupa si de constructia si instalarea semineelor pe gaz, care au o crestere spectaculoasa in privinta cererii, in ultimul an. Cu reglare din telecomanda, nu necesita curatare, insa implica o responsabilitate mare, astfel ca ai nevoie de profesionisti instruiti in domeniu, care sa il monteze si sa il puna in functiune, ca la carte!

Chiar daca intr-adevar echipamentul pentru construirea unui semineu pe gaz este mai scump decat cel pentru un semineu pe lemne si este nevoie si de o manopera suplimentara a instalatorului, totusi, nefiind nevoie de constructia unui cos de fum, preturile intre cele 2 variante, oarecum, se compenseaza! Deci, nici pretul nu este un impediment daca iti doresti un semineu pe gaz exceptional!

Calitatea lucrarilor de constructie sunt redate si de finisajele realizate cu materiale de calitate: placi din silicat de calciu, placi de vermiculita, adezivi si mortare refractare termorezistente, ignifuge si dedicate sistemului termic in procesul de izolare, placare si finalizare a constructiilor de seminee!

Alegerea, instalarea si punerea in functiune a unui semineu necesita asadar, ajutorul si experienta unor profesionisti din localitatea ta! Cei din echipa PEFOC au toate calificarile si experienta necesare domeniului semineelor, fiind participanti la trainingurile si cursurile de specialitate sustinute atat in tara noastra, cat si in tari precum Germania, Cehia sau Polonia.

In plus, echipa de meseriasi din Sibiu furnizeaza materialele, produsele si serviciile legate de montajul acestora oriunde in tara, deplasandu-se oriunde este nevoie sau punand in contact clientul cu alte echipe de parteneri sau colaboratori locali de incredere in tara.

Deci, daca locuiti in Sibiu sau imprejurimi, puteti apela cu incredere la meseriasii despre care am scris mai sus, iar pentru consultatii, sfaturi si servicii profesioniste, constructie de seminee, sobe, centrale sau cosuri de fum, gratare de gradina Sibiu, la numarul de telefon – 0740.702.109. De asemenea, daca doresti sa afli ce sunt peletii, cum se intretine un semineu sau cat costa constructia unei sobe si raspunsuri la alte intrebari populare, nu ezita sa ii contactezi!