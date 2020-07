Criza de paturi pentru pacienții COVID de la Județean – „Lipsa de responsabilitate a oamenilor ne-a îngenunchiat, nu virusul”

Medicii sibieni de la Spitalul Județean trag un semnal de alarmă, după ce secțiile COVID s-au umplut de bolnavi. Aceștia spun că am ajuns în această situație din cauză că nu s-au respectat măsurile de protecție în plină pandemie de coronavirus.

Secțiile COVID sunt pline la Spitalul Județean

Secțiile COVID din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează la capacitate maximă. Toate cele 76 de paturi destinate pacienților cu coronavirus sunt ocupate. Pacienții COVID care nu mai pot fi internați aici, sunt trimiși la Spitalul de Pneumoftiziologie.

„Chiar dacă la noi locurile destinate pacienților COVID sunt ocupate momentan, avem o colaborare foarte bună cu Spitalul TBC și trimitem acolo pacienții care nu mai au loc la noi. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că toți trebuie să fim responsabili și să ne protejăm, pe noi și familiile noastre. Ca să nu ajungem în situația să nu mai avem locuri în spitale”, spunea, joi, dr. Florin Grosu, directorul medical al SCJU Sibiu.

Mărturia unui asistent de la Județean

Un asistent medical de la Spitalul Județean, a declarat pentru Ora de Sibiu, sub protecția anonimatului, că le este din ce în ce mai greu să lucreze costumați din cap până în picioare și cu fețele acoperite, uneori la peste 30 de grade Celsius.

„Ne e foarte greu cu aceste combinezoane pe noi. Tot corpul îmi este transpirat și mâinile îmi sunt ude pe sub mănuși. De aceea au ieșit colegii noștri din țară ca să protesteze. Conducerea spitalului înțelege că e greu. De aceea s-au făcut aceste ture de 4 sau de 6 ore. La maxim 6 ore ne schimbăm, putem să facem un duș și ne mai revenim. Dar oamenii nu ne înțeleg. Spun că luăm bani, nu știu ce sacrificii facem noi. Eu am un copil de 4 ani acasă și locuim cu socrii, care sunt în vârstă și au și ei tot felul de boli cronice. Mi-e frică de fiecare dată să mă duc acasă, chiar dacă port echipament de protecție, nu poți să știi niciodată. Am avut atâția colegi care s-au îmbolnăvit, și pe colega care a murit și au rămas doi copii după ea. Da, mi-e frică. Pentru că ne luptăm cu un virus despre care nu știm mare lucru. Și oamenii în loc să respecte niște măsuri simple, de bun – simț, preferă să spună că nu există. Trist dar adevărat. Lipsa de responsabilitate a oamenilor ne-a îngenunchiat, nu virusul „, a spus acesta pentru Ora de Sibiu.

Numărul infecțiilor cu noul coronavirus a ajuns, vineri, în județul Sibiu, la 832 de persoane. 31 de cazuri noi au fost raportate în ultimele 24 de ore și 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Tot miercuri s-a înregistrat un deces COVID la Sibiu. Este vorba despre un bărbat de 51 de ani.