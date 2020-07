Italia introduce carantina pentru români și bulgari

Ministrul Sănătății din Italia, Roberto Speranza, a anunțat vineri că cetățenii români și bulgari care merg în Italia trebuie să intre în carantină. „Tocmai am semnat un ordin care prevede carantină pentru cei care au stat în România și Bulgaria în ultimele 14 zile. Această măsură este deja în vigoare pentru țările din afara UE și non-Schengen. Virusul nu este învins și continuă să circule. Este încă nevoie de mare prudență”, a scris Roberto Speranza pe Twitter.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone la quarantena per chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato in Romania e Bulgaria. Questa misura è già vigente per i Paesi extra Eu ed extra Schengen.

Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Occorre ancora grande prudenza.

— Roberto Speranza (@robersperanza) July 24, 2020